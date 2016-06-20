Прирост населения: за пять лет жителей Минской области стало на 91 тысячу больше

Новости Беларуси. Прошедшие пять лет для Минской области отметились ростом рождаемости. С 2010-го маленьких жителей центрального региона стало больше на 91 тысячу. Причем больше стало вторых, третьих и последующих детей.

И это также благодаря тому, что сделан значительный шаг вперед в медицине. Новые диагностические и лечебные технологии появились и на вооружении Минской областной детской клинической больницы. Она, к слову, еще в 2007 году первой в Европе получила звание «Организации здравоохранения доброжелательных отношений к ребенку», которое подтверждено авторитетными международными экспертами: звание больницы присвоено ООН / ЮНИСЕФ.

Сегодня в учреждении внедряются новые методы лечения - более «мягкие», чтобы сократить срок пребывания ребенка в больнице и чтобы малыши могли максимально быстро адаптироваться после проведенного операционного вмешательства. К тому же областная больница может гордиться достижениями, перед которыми справедливо ставит слово «впервые».