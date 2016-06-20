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Минская милиция перейдет на усиленный вариант несения службы 22 и 23 июня

20 июня 2016 13:35
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Новости Беларуси. В дни проведения народного вече минская милиция перейдет на усиленный вариант несения службы. Под круглосуточную охрану возьмут места официальных мероприятий. Все здания, где будут проходить мероприятия собрания, предварительно обследуют саперно-пиротехнические подразделения.

Большое внимание к вопросу дорожной безопасности. Уже определены маршруты движения колонн автобусов с делегатами, а также порядок их сопровождения автомобилями оперативного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пяты Усебеларускі народны сход

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