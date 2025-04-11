«Внимание, говорит Москва!» Как советские власти защищали Левитана во время войны

Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. История вклада Юрия Левитана в проекте «Символы Победы» на СТВ.

Осенью 1941 года немецко-фашистские войска подошли к Москве. Так как радиовышки могли послужить ориентиром для немецкой авиации, их было решено демонтировать. Юрий Левитан вместе с другими дикторами был эвакуирован в Свердловск (ныне Екатеринбург). Там, в подвале доходного дома купца Первушина, была организована студия. Информация для выпусков поступала в студию по телефону, сигнал ретранслировался радиостанциями по всей стране, что не позволяло обнаружить главный радиоузел с помощью пеленгатора.

Андрей Сергеев, генеральный директор Уральского государственного военно-исторического музея (Россия):

Юрий Борисович жил вот в этом здании, по нашим данным. И есть такая информация, причем документальная информация, что перед тем, как здесь размещали всесоюзный радиокомитет, из этого здания были выселены все, будем говорить, посторонние жители. То есть гражданские семьи, которые не имели отношения к данному учреждению. Охрана этого здания как стратегического объекта уже осуществлялась войсками НКВД. Все документы проходят под грифом «секретно» и «совсекретно». И как мы вот тут, когда занимались разработкой вообще исторической, по всей вероятности, Юрий Борисович, это можно сказать с большой долей вероятности, проживал именно в этом здании.