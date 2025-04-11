Я воевал не за медали, а за Родину. Во Дворце Республики продолжается показ концерта-реквиема «Каждый третий»

О жертвах нацистского режима сегодня, 11 апреля, вспоминали и в Минске. В том числе – посредством театральных постановок и музыкальных композиций. Во Дворце Республики продолжается марафон показов концерта-реквиема «Каждый третий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене вся боль и трагизм событий Великой Отечественной войны: достоверные факты, подлинные имена и судьбы героев, хроника – все то, что перечеркивает любые попытки исказить историю и предать забвению подвиг наших предков. У каждого артиста и зрителя в зале, а сегодня здесь гости из Минской области – своя печальная история. О которой помнят, которую передают из поколения в поколение. Патриция Станкевич – о нашем славянском бессмертии.

Патриция Станкевич, корреспондент:

Вечный огонь – символ вечной памяти и боли, которая не утихает в сердцах белорусов спустя 80 лет. На протяжении целой недели Дворец Республики принимает гостей. Словно машина времени он переносит людей в далекие 40-е, напоминая какую цену наши предки заплатили за Великую Победу. Сегодня, 11 апреля, во Дворце Республики делегация из Минской области. С первых дней Великой Отечественной войны жители этого региона ощутили ударные силы немецкой армии. На его территорию наступала самая мощная группировка вермахта – «Центр». Советские войска на смерть стояли на защите подступов к столице. Помогало военным мирное население. Партизаны, подпольщики устраивали диверсии. Делегация Минской области на концерте-реквиеме «Каждый третий» – гости поделились эмоциями. Подробности здесь.

В конце июня 1941-го Минский район был полностью оккупирован. На захваченной территории устанавливался «новый порядок». Политику геноцида фашисты начали проводить с первых дней войны. План ликвидации советского строя был разработан заранее – грабить, онемечивать, уничтожать население и выселять на восток. Массовые расстрелы, зверское отношение в концлагерях, гетто, сожжение деревень. Эта боль звоном колоколов Хатыни отзывается в каждом сердце.

Мой дед воевал на фронте в составе 3-го белорусского фронта, простой рядовой. Он вернулся с фронта без правой ноги, но силу духа не утерял. Я со многими фронтовиками разговаривал и просил своего деда: расскажи о войне. Никто ничего не рассказывал. Они просто молчали. Или спрашивал: за что ты получил медаль «За отвагу»? И знаете, что он мне ответил: я за медали не воевал. Он воевал за нашу Родину, за мир. В Минской области размещалась и самая крупная на территории Советского Союза фабрика смерти – Тростенец. Людей убивали тысячами. Тела невинно погибших сжигали, чтобы скрыть следы преступлений. Но такой бесчеловечной жестокости нет оправдания. Заведены уголовные дела.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Война принесла на белорусскую землю очень много боли и страданий. Только на территории Минской области находилось 86 концлагерей. Свыше 2 400 населенных пунктов подверглись разрушениям. На нашей территории находятся 1 997 воинских захоронений и захоронений жертв войны. Все это напоминание нам о том, какую цену заплатил белорусский народ за свою Великую Победу.