250 тысяч рейхсмарок – почему Гитлер объявил награду за голову Левитана

Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

Зычный, внушающий уверенность голос Левитана поднимал боевой дух советских солдат. Поэтому Юрий Борисович у Гитлера значился в списке главных врагов. Фюрер, услышав голос советского диктора, приходил в ярость. Он приказал повесить его первым после взятия Москвы. Германские спецслужбы даже составили планы по похищению главного диктора Советского Союза. За его голову назначили награду.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы на Поклонной горе в Москве:

Около 250 тысяч рейхсмарок, по-моему, это была минимальная цена, она чуть еще и менялась с течением Великой Отечественной войны, действительно была объявлена за живого, скажем так, или мертвого Юрия Борисовича Левитана. Но, естественно, его хотели живым немцы выкрасть и привезти к себе.

И действительно, за его вот этот вот неповторимый и уникальный голос, которым он, может быть, даже и читая какие-то не очень, скажем так, победные реляции, но вместе с этим он это делал с такой подачей, с такой интонацией, что, несмотря ни на что, в любом случае Победа будет за нами и враг будет разбит. В людей вселял надежду, а это было очень важно, тем более на начальный период Великой Отечественной войны, что, естественно, не нравилось нашим противникам.