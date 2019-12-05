Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу
Коровье молоко, подходящее даже людям, у которых на него аллергия: возможно ли это, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».
Это обычное ранее утро Ольги: ещё не успело взойти солнце – она уже у своих пёстрых любимиц. А ещё 5 лет назад и подумать не могла, что будет вести своё молочное хозяйство. Стабильная работа, дети-подростки, переезд в новый дом и начало ремонта. Параллельно женщина изготавливала торты и занималась рукоделием. Всё шло своим чередом, как вдруг ни с того ни с сего они с мужем решили полностью изменить свою жизнь и с головой ушли в сельское хозяйство.
Ольга Цвилик, владелица личного подсобного хозяйства:
В детстве мне мама все время говорила: «Будешь плохо учиться, будешь коровам хвосты крутить». Соответственно, учились мы хорошо. У меня высшее образование. Работала в школе педагогом-психологом. Но придя с работы домой, я понимала, что это не мое. Вот теперь я чувствую себя на своем месте.
«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню
Надежда Шляхтёнок:
Нас поставили перед фактом: «Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Только переехали в дом – развал, голые стены. Ничего нет. И вот они остановились на айрширской породе. В Беларуси таких коров нет. Поехали в Московский конный завод. Это тоже было очень трудно – привезти: добиться разрешения, привезти.
Ольга Цвилик:
Почему мы выбрали именно эту породу: у этих коров уникальное молоко. По удоям они стоят вторыми в мире после голштинов. По качеству молока им равных пока нет. У них получается самое низкое количество соматических клеток. То есть клеток тканей вымени и внутренних органов, которые участвуют в образовании молока, у них практически нет. Потом – у этой породы мелкодисплоидные жировые шарики в молоке. То есть по структуре оно похоже на козье. Строение белка точно такое же, как у козьего молока, и оно подходит аллергикам. При этом оно очень жирное, и достаточно высокий уровень белка. То есть оно еще и сыропригодное.
У нас сначала было две коровы. До этого родители держали коров, и я была уверена, что я смогу подоить эти две коровы руками. Но когда у нас растелилась первая нетель, мы с мамой вдвоем доили ее первые часа два или три, потому что у них короткие соски. Получается, эта порода уже «заточена» под аппаратное доение. И в первый же день у нас с мамой появилась вот такая «агрегатина», которая служит нам уже 5 лет.
Александр Цвилик, владелец личного подсобного хозяйства:
Кормится не за раз, как покормили раз и все. Бывает и пять кормлений в день. Летом – трава, мука, размол, шрот подсолнечника закупаем. А так – бурак, тыква. Мы категорически против всяких комбикормов. Все делаем сами: мешаем, мелем.
Ольга – одна из немногих, кто разводит уникальных бурёнок. Продукты из гипоаллергенного молока сейчас особенно актуальны. С каждым годом количество случаем непереносимости молочного белка становится всё больше – в мире почти 5 процентов детей.
Сергей Скоков, врач-педиатр Смолевичской центральной районной больницы:
В коровьем молоке есть очень большие части белка молочного. Это белок казеин и не только, которые с трудом, к сожалению, проникают через кишечную стенку и которые обладают высокой аллергенностью. Коровье молоко – исключительно для телят. Козье молоко – исключительно для козлят. Единственным спасением для детей, которые страдают непереносимостью белков коровьего молока, является прием специально адаптированных смесей с отсутствием либо гидролизатом, которую должен подобрать участковый педиатр. Ни прием козьего молока, ни коровьего не является методом спасения и методом профилактики при аллергии на коровье молоко.