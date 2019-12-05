Гипоаллергенное коровье молоко существует. Белорусская семья разводит уникальную породу

Коровье молоко, подходящее даже людям, у которых на него аллергия: возможно ли это, выясняли корреспонденты программы «Центральный регион».

Это обычное ранее утро Ольги: ещё не успело взойти солнце – она уже у своих пёстрых любимиц. А ещё 5 лет назад и подумать не могла, что будет вести своё молочное хозяйство. Стабильная работа, дети-подростки, переезд в новый дом и начало ремонта. Параллельно женщина изготавливала торты и занималась рукоделием. Всё шло своим чередом, как вдруг ни с того ни с сего они с мужем решили полностью изменить свою жизнь и с головой ушли в сельское хозяйство.