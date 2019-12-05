Валентин Елизарьев: «Я – белорус советского происхождения»

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Я уже большую часть жизни здесь прожил. Это мой родной театр, это мой родной город. И когда у меня спрашивают: «Кем Вы себя чувствуете?», – я говорю: «Белорусом». «Почему?» Начинают мне про Баку рассказывать, про Ленинград. Да, я, вообще-то, наверное, советский человек. Потому что родился в Азербайджане, образование получил в России – в двух ВУЗах, а всю жизнь творю в Беларуси. Наверное, я – белорус советского происхождения.