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Валентин Елизарьев: «Я – белорус советского происхождения»

05 декабря 2019 13:20
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев: «Я – белорус советского происхождения»-1

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я уже большую часть жизни здесь прожил. Это мой родной театр, это мой родной город. И когда у меня спрашивают: «Кем Вы себя чувствуете?», – я говорю: «Белорусом». «Почему?» Начинают мне про Баку рассказывать, про Ленинград. Да, я, вообще-то, наверное, советский человек. Потому что родился в Азербайджане, образование получил в России – в двух ВУЗах, а всю жизнь творю в Беларуси. Наверное, я – белорус советского происхождения.

# Театр # общество # Валентин Елизарьев

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