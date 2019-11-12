«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню

Новости Беларуси. Маленькая Голландия под Смолевичами. Сыродел-любитель из деревни Заречье провела первый семинар для мастеров со всей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Цвилик уже несколько лет развивает свое личное подсобное хозяйство. Она освоила около 20 сортов сыра: от привычных до самых изысканных. Молоко для производства дают собственные коровы редкой для Беларуси породы.