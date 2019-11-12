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«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню

12 ноября 2019 16:25
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Новости Беларуси. Маленькая Голландия под Смолевичами. Сыродел-любитель из деревни Заречье провела первый семинар для мастеров со всей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню-1

Ольга Цвилик уже несколько лет развивает свое личное подсобное хозяйство. Она освоила около 20 сортов сыра: от привычных до самых изысканных. Молоко для производства дают собственные коровы редкой для Беларуси породы.

«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню-4

Екатерина Чичерова расскажет, как идея превратилась в дело жизни, в видеоматериале.

«Я ухожу с работы, и мы покупаем корову». Как белоруска создала сыроварню-7

# Сельское хозяйство # общество # Екатерина Чичерова # Ольга Цвилик # Фотофакт

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