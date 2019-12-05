Трансгенную корову собираются создать белорусские учёные

Козы с человеческим геном, внедренным в ДНК. Кажется, в XXI веке трудно чем-то удивить, но ученые из Жодино смогли. 12 лет назад это были только первые шаги и настоящая сенсация в мире трансгенеза. Сейчас уникальное стадо разрослось до третьего поколения. Из молока выделяют важнейший белок – лактоферрин человека.

Дмитрий Богданович, заведующий лабораторией научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству: Было проведено более 200 операций. Смысл заключается в том, что эта генная конструкция вживляется в яйцеклетку, потом эта яйцеклетка пересаживается в организм другой козы – называется реципиентом, и там уже идет приживление и дальнейшее развитие. Трудности были в том, что порядка 1-2% только была передача гена, поэтому из порядка 200 операций получилось только два успешных результата. В наше время у нас уже порядка 44% наследующих данного гена, но это естественным путем. Мы не проводим сейчас операций, только в научных целях для отработки некоторых методик.

С виду это обычная современная ферма, каких в Беларуси немало, но её значение для мировой науки бесценно. В 2007 году экспериментальное производство по трансгенезу животных было намного меньше. Тогда все участники масштабного проекта находились в этом здании. На протяжении нескольких лет здесь проводились опыты, пока наконец на свет не появились они – первые в мире трансгенные козлята, которым дали клички Лак-1 и Лак-2.

Изначально проект планировался на козах, потому что уже сами по себе они обладают более стойким иммунитетом, чем другие животные, у них более укороченный цикл репродукции. Молоко само по себе у простых животных более гипоаллергенное, чем коровье молоко.

В Институте микробиологии спроектирована специальная линия по выделению лактоферрина. Из 600-800 кг молока мы можем выделить до полутора тысяч граммов лактоферрина. Лактоферрин – это очень ценный белок, который обладает уникальными качествами и свойствами. Это и иммуностимулирующий белок, и антиоксидантный, и имеет бактерицидное действие. Были проведены исследования на крысах использования лактоферрина – показали, доказали, что у взрослых особей при потреблении лактоферрина процесс активизации репродуктивной функции восстанавливается до уровня молодых особей. Кроме того, подтверждены данные, что приём лактоферрина способствует деактивации раковых опухолей.

Поголовье на ферме значительно выросло. Все генно-модифицированные особи – потомки первого и второго Лаков. Младший из родоначальников производства до сих пор в отличном состоянии. Сейчас он на заслуженном отдыхе от науки.

Козёл на миллион долларов! Как поживает первый в мире трансгенный Лак из Беларуси: «У него даже взгляд другой – осознанный»