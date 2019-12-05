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Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё

05 декабря 2019 13:41
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Минск переходит на праздничный дресс-код. Ленты мишуры укутывают витрины. Главный проспект превращается в снежное королевство! А на площадях появляются зеленые красавицы. Евгению Потаповичу выпадает честь наводить новогодний марафет в восьмой раз. Гирлянды с 3D-пикселями на главной елке выставляет вровень.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-1

Мельчайшая погрешность выйдет в минус трансляции. Вместе с мастером корреспонденты программы «Минск и минчане» заглянули в самое сердце ёлки!

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-4

Евгений Потапович, мастер электросетевого района №5 РУП «Минскэнерго»:
Пиксельная елка уникальна тем, что можно любую картинку пустить, как экран. Под елкой на данный момент есть шкафы управления, силовой шкаф. Здесь находится главный шкаф, откуда происходит все управление.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-7

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-9

32 метра будут фееричными. На Октябрьской площади закружат филигранные снежинки. Новые игрушки по мотивам вытинанки – тренд этого года! Каждой елке дизайнеры подбирают наряд индивидуально. Возле филармонии будут украшения в виде нот и скрипичных ключей. Образ Национальной библиотеки дополнит кириллица.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-12

Сергей Глухов, ведущий художник-конструктор отдела дизайна КПУП «Минскреклама»:
Если елка возле Дворца молодежи, то, конечно, будет преобладать образы из детства, известных персонажей из мультиков.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-15

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-17

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-19

В прошлом году серебристая ель у Дворца спорта произвела настоящий фурор. Светодиодная «дискотека» заполнила инстаграм-странички минчан. Специалисты решили не изменять традиции, но немного усовершенствовали идею.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-22

Евгений Потапович:
Звездное небо будет такое, как и в прошлом, только немножко изменен дизайн. Лучи в виде солнышка, которые будут красиво переливаться.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-25

Волшебства Минску добавят новые светодинамические шары. Удивит и новая иллюминация в белоснежных тонах. Так, на участке от Свердлова до Козлова зажгут люстры! Сиять в огнях столица будет целый месяц – с 14 декабря по 14 января.

Сергей Глухов:
Мышата, наверное, будут во всех видах.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-28

Евгений Потапович:
На площади Октябрьской будут, как и в прошлом году, устанавливаться световые фигуры. Будут в виде зверюшек.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-31

На фасаде педуниверситета появится новогодняя открытка из 8 тысяч флажков. А возле Белэкспо установят еще одну «елку-телевизор». К слову, поводить хороводы в новогоднюю ночь можно будет возле 29 заснеженных красавиц.

Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё-34

# Новый год # общество # Евгений Потапович # Сергей Глухов

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