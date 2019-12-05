Зачем под главной ёлкой страны поставили шкаф? Посмотрите, что там спрятано ещё

Минск переходит на праздничный дресс-код. Ленты мишуры укутывают витрины. Главный проспект превращается в снежное королевство! А на площадях появляются зеленые красавицы. Евгению Потаповичу выпадает честь наводить новогодний марафет в восьмой раз. Гирлянды с 3D-пикселями на главной елке выставляет вровень.

Мельчайшая погрешность выйдет в минус трансляции. Вместе с мастером корреспонденты программы «Минск и минчане» заглянули в самое сердце ёлки!

Евгений Потапович, мастер электросетевого района №5 РУП «Минскэнерго»: Пиксельная елка уникальна тем, что можно любую картинку пустить, как экран. Под елкой на данный момент есть шкафы управления, силовой шкаф. Здесь находится главный шкаф, откуда происходит все управление.

32 метра будут фееричными. На Октябрьской площади закружат филигранные снежинки. Новые игрушки по мотивам вытинанки – тренд этого года! Каждой елке дизайнеры подбирают наряд индивидуально. Возле филармонии будут украшения в виде нот и скрипичных ключей. Образ Национальной библиотеки дополнит кириллица.

Сергей Глухов, ведущий художник-конструктор отдела дизайна КПУП «Минскреклама»: Если елка возле Дворца молодежи, то, конечно, будет преобладать образы из детства, известных персонажей из мультиков.

В прошлом году серебристая ель у Дворца спорта произвела настоящий фурор. Светодиодная «дискотека» заполнила инстаграм-странички минчан. Специалисты решили не изменять традиции, но немного усовершенствовали идею.

Евгений Потапович: Звездное небо будет такое, как и в прошлом, только немножко изменен дизайн. Лучи в виде солнышка, которые будут красиво переливаться.

Волшебства Минску добавят новые светодинамические шары. Удивит и новая иллюминация в белоснежных тонах. Так, на участке от Свердлова до Козлова зажгут люстры! Сиять в огнях столица будет целый месяц – с 14 декабря по 14 января.

Сергей Глухов:

Мышата, наверное, будут во всех видах.