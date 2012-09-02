Гимназия №1 в Борисове работает в он-лайн режиме: задания можно получать и выполнять посредством Интернета

Накануне нового учебного года программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в Борисов - древний город с богатой историей и непростой судьбой. Уже много лет здесь работает гимназия номер один, первая не только в городе, но и районе. Практически со дня основания ее возглавляет очень творческий и внимательный педагог, инициативный и требовательный руководитель и просто очаровательная и элегантная женщина. Людмила Бачило — отличник образования, стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь, победитель многих профессиональных конкурсов. А в 2005 году Людмила Эдуардовна награждена медалью Франциска Скорины.

Коллектив единомышленников — вот формула профессионального успеха, говорит Людмила Эдуардовна. Учителя и их воспитанники — это гордость гимназии. Здесь трудятся 5 педагогов - отличников образования, 8 - лауреатов премии Специального фонда Президента Республики Беларусь. Средний балл учеников на централизованном тестировании по всем предметам превышает средний областной. И главное, стабильно каждый год около 96% выпускников поступают в высшие учебные заведения.

О Людмиле Эдуардовке коллеги говорят как о смелом новаторе. В гимназии учебный план дополняют мультимедийными технологиями. Три класса оснастили электронными досками, а учителя и ученики теперь могут в любое время общаться виртуально, выполнять и проверять задания дистанционно. На специальном сайте собраны электронные версии учебников и дополнительны материалы. Здесь дети могут наверстать пропущенные уроки, а педагоги получили возможность работать с каждым учеником индивидуально.

Школьный роман, который длится уже почти 4 десятка лет. Героиня программы приехала в Борисов в 1974 году после окончания педагогического института. С тех пор ни разу не изменила своей профессии. То ли судьба выбрала ее — то ли она сделала свою судьбу. Но сегодня глядя на Людмилу Эдуардовну понимаешь — это учитель с большой буквы, наставник в учебе и в жизни.