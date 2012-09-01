Житель Бреста, выигравший в лотерею более Br2,4 миллиардов, отправится в кругосветное путешествие

Новости Беларуси. Обладателем рекордного для Беларуси джекпота, сумма которого составляет 2 439 325 200 рублей, стал житель Бреста. Счастливая комбинация цифр, определила будущего миллиардера 22 августа в 404-м тираже электронной интерактивной игры «Спортлото 5 из 36». Известно, что победитель сделал автоставку на 40 000 рублей.

Новоиспеченный миллиардер Виталий на выигранные деньги планирует приобрести автомобиль «Ауди» или «Мерседес», а также отправится в кругосветное путешествие. Молодой человек хочет отметить Рождество в Праге. В Минск миллиардер перебираться не планирует, утверждает, что и в Бресте чувствует себя комфортно.

Часть выигранных денег Виталий передаст детскому дому.

Белорусский миллиардер в Бресте живёт один, но кастинг невест объявлять не собирается. Молодой человек признался, что выиграть джекпот – давняя мечта, которую он смог реализовать в течение года.

Виталий, миллиардер из Бреста:

У меня была цель выиграть джекпот – и я ее реализовал. Всю жизнь стремился выиграть, но когда это произошло – даже не поверил этому. Первые ночи мучила бессонница: рано просыпался, долго не мог заснуть. Я не собираюсь тратить деньги направо и налево. Они у меня будут работать, – обращаясь к корыстным девушкам, Виталий отметил: – За деньгами ко мне идти не надо. У нас деньги любят все, а человека надо ценить за другие качества.

Начальник коммерческого управления ЗАО «Спорт-пари» Сергей Гершман признался, что за долгие годы работы, стал классифицировать игроков на две категории: тех, кто согласился рассказать о своем выигрыше, и тех, кто это скрывает. Как правило, победители боятся афишировать свои выигрыши.

Сергей Гершман, начальник коммерческого управления ЗАО «Спорт-пари»:

Когда речь идет о крупных выигрышах, у людей возникает желание остаться инкогнито. Мы пытаемся объяснить, что все равно долго это скрывать не удастся, но победители все же стараются минимизировать огласку.

К слову, вторую по величине крупную сумму в игре «Спорт-пари» – 766 миллионов рублей – в 2009 году выиграл студент Михаил из Бреста. В апреле прошлого года брестчанка Светлана стала обладательницей 600 миллионов, а в декабре 2010 года жительница Минска выиграла более 500 миллионов рублей.