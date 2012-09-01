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1 сентября открыли памятный знак в честь экс-мэра Минска Михаила Павлова

01 сентября 2012 16:01
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Новости Беларуси. 1 сентября в Минске состоялось торжественное открытие памятного знака в честь Михаила Павлова.  На посту мэра Минска он находился с 2000 по 2009 год. Благодаря ему, столица приобрела современный облик: были построены многие значимые объекты, среди которых Национальная библиотека, торгово-развлекательный центр «Столица», городская ратуша. Также были налажены деловые связи с более чем 60 городами ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деятельность Михаила Яковлевича была отмечена многими наградами и званиями, среди которых  орден Отечества III степени.

В открытии памятного знака и присвоении парку на проспекте Любимова имени Павлова приняли участие руководители Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов,  представители церкви, а также супруга экс-мэра. 

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Всё, что здесь происходит, все масштабные реконструкции, строительство метрополитена - это тогда закладывалось при активном участии мэра Михаила Павлова. Он был очень энергичным, целеустремлённым, внимательным к проблемам простых людей человеком.

Михаил Яковлевич скончался после продолжительной болезни в 2010 году. Сегодня ему исполнилось бы 60 лет.

# общество # Памятники Минска # Игорь Корепнко

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