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Святая Валентина Минская крестилась в церкви в Станьково. Узнали историю храма Николая Чудотворца

10 февраля 2025 14:08
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В храме, где крестилась будущая святая, блаженная Валентина Минская, в деревне Станьково встретились с его настоятелем.

Гость программы «Прикосновение к свету» на СТВ – отец Александр Микицкий.

Олег Лепешенков, СТВ:
Расскажите об этом месте. Ведь храм долгое время находился в разрушенном состоянии.

Святая Валентина Минская крестилась в церкви в Станьково. Узнали историю храма Николая Чудотворца-2

Протоиерей Александр Микицкий, настоятель прихода храма святого Николая Чудотворца в деревне Станьково:
Храм в честь святителя Николая Чудотворца построен по проекту знаменитого архитектора Константина Андреевича Тона. Многим ничего не говорит его имя, но когда вспоминаем храм Христа Спасителя в Москве, сразу становится ясно, какой величины этот архитектор.

При этом храме было и училище духовное, здесь проходили свое ставленическое служение многие священнослужители. Здесь служил отец будущей святой блаженной Валентины Минской. И матушка, святая блаженная Валентина Минская принимала крещение в этом храме. Здесь она, уже будучи девицей, принимала и таинство венчания со своим супругом.

В дальнейшем храм был, к сожалению, в годы лихолетья разрушен, но Господь благоволил попасть в это место, по благословению Владыки Филарета я стал вместе с людьми потихонечку восстанавливать при помощи Божьей и молитвами святой блаженной Валентины эту святыню, этот храм.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Церковь # Олег Лепешенков

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