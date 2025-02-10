Святая Валентина Минская крестилась в церкви в Станьково. Узнали историю храма Николая Чудотворца

Олег Лепешенков, СТВ: Расскажите об этом месте. Ведь храм долгое время находился в разрушенном состоянии.

В храме, где крестилась будущая святая, блаженная Валентина Минская, в деревне Станьково встретились с его настоятелем.

Протоиерей Александр Микицкий, настоятель прихода храма святого Николая Чудотворца в деревне Станьково:

Храм в честь святителя Николая Чудотворца построен по проекту знаменитого архитектора Константина Андреевича Тона. Многим ничего не говорит его имя, но когда вспоминаем храм Христа Спасителя в Москве, сразу становится ясно, какой величины этот архитектор.

При этом храме было и училище духовное, здесь проходили свое ставленическое служение многие священнослужители. Здесь служил отец будущей святой блаженной Валентины Минской. И матушка, святая блаженная Валентина Минская принимала крещение в этом храме. Здесь она, уже будучи девицей, принимала и таинство венчания со своим супругом.

В дальнейшем храм был, к сожалению, в годы лихолетья разрушен, но Господь благоволил попасть в это место, по благословению Владыки Филарета я стал вместе с людьми потихонечку восстанавливать при помощи Божьей и молитвами святой блаженной Валентины эту святыню, этот храм.