На базе витебской гимназии №1 открылся медицинский класс

Первый в Витебске медицинский класс открылся на базе гимназии № 1 имени Жореса Алферова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся на повышенном уровне изучают химию и биологию, чтобы в будущем иметь больше шансов на поступление в профильный вуз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь ребята не просто изучают соответствующие предметы, но осознанно связывают свое будущее с конкретной профессией. Кроме профильных дисциплин, программа предусматривает факультативные занятия «Введение в медицинскую профессию». В классе на университетском уровне изучают анатомию, генетику, молекулярную биологию. Школьники посещают занятия в учебном центре симуляционного обучения ВГМУ, а преподаватели университета проводят уроки и знакомят ребят с профессией врача изнутри.

Мария Костянко, учащаяся витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:

Мы с моим классом ходим на различные экскурсии, например, в стоматологический центр, где я достаточно сильно прониклась профессией зубного врача, смотрела на врачей и думала, что это мое будущее.

Елена Севостьянова, учитель биологии витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:

Это возможности после заключения договора с медицинским университетом заниматься на базе непосредственно медицинского университета, работать с натуральными препаратами, доступ к анатомическому музею, это возможность заниматься на таком современном оборудовании. «Ни дня без биологии» – девиз 10 «Б» класса. 15 часов в неделю посвящены этому предмету. Составить конкуренцию ему может разве что химия. Она тоже в числе приоритетных направлений.

Егор Дудкин, учащийся витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:

Выбрал я этот профиль, потому что с детства увлекаюсь медициной, химией, биологией, мне это с детства интересно.