На базе витебской гимназии №1 открылся медицинский класс
Первый в Витебске медицинский класс открылся на базе гимназии № 1 имени Жореса Алферова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся на повышенном уровне изучают химию и биологию, чтобы в будущем иметь больше шансов на поступление в профильный вуз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь ребята не просто изучают соответствующие предметы, но осознанно связывают свое будущее с конкретной профессией. Кроме профильных дисциплин, программа предусматривает факультативные занятия «Введение в медицинскую профессию». В классе на университетском уровне изучают анатомию, генетику, молекулярную биологию. Школьники посещают занятия в учебном центре симуляционного обучения ВГМУ, а преподаватели университета проводят уроки и знакомят ребят с профессией врача изнутри.
Мария Костянко, учащаяся витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:
Мы с моим классом ходим на различные экскурсии, например, в стоматологический центр, где я достаточно сильно прониклась профессией зубного врача, смотрела на врачей и думала, что это мое будущее.
Елена Севостьянова, учитель биологии витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:
Это возможности после заключения договора с медицинским университетом заниматься на базе непосредственно медицинского университета, работать с натуральными препаратами, доступ к анатомическому музею, это возможность заниматься на таком современном оборудовании.
«Ни дня без биологии» – девиз 10 «Б» класса. 15 часов в неделю посвящены этому предмету. Составить конкуренцию ему может разве что химия. Она тоже в числе приоритетных направлений.
Егор Дудкин, учащийся витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:
Выбрал я этот профиль, потому что с детства увлекаюсь медициной, химией, биологией, мне это с детства интересно.
Светлана Шклейник, учитель химии витебской гимназии № 1 имени Ж.И.Алферова:
Я вижу очень большую заинтересованность ребят, они уже поставили перед собой цель поступить в медицинский вуз, что созвучно с названием этого класса.
Гимназия № 1 была и остается кузницей студенческих кадров для медуниверситета. Учреждение славится сильнейшей подготовкой ребят по химико-биологическому профилю. За последние три года 30 выпускников гимназии поступили в Витебский медвуз. Отметим, с 2015 года в Беларуси уделяется пристальное внимание формированию в школах и гимназиях профильных классов.