От наследия СССР к современным успехам! Как устроено белорусское качество – побывали на предприятиях

Высокое качество товаров и услуг, а значит, высокое качество жизни – вот главные тренды для белорусов на ближайшие годы. 2025-й открывает пятилетку качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, очевидно, в начале этого года положено начало новой традиции – торжественной церемонии вручения государственных знаков качества. Инновационность, конкурентоспособность, технологичность – слагаемых в формуле качества немало. А еще это результат кропотливого и ответственного труда – подчеркнул тогда глава государства.

Кроме того, Государственный знак качества, безусловно, важный стимул, чтобы работать лучше. Итак, сделано в Беларуси – значит, сделано на совесть. Репортаж наших корреспондентов.

О том, какой была Беларусь в советские времена (надежной промышленной опорой для всех республик), сказано много. Достаточно вспомнить, что Знак качества СССР, утвержденный в 1967 году, маркировал внушительную часть отечественной продукции. Так, в 1971-м аттестацию прошли 103 вида изделий, а через 7 лет – уже свыше 2800 видов. Со времен распада СССР мы сохранили не только компетенции, но и уровень готовой продукции. А также нарастили его – во всех отраслях.

Полина Королева, политический обозреватель:

До 2012 года сборка легковой шины занимала порядка 12 минут. Сегодня в среднем это 30 секунд (в зависимости от размера шины). Все благодаря автоматизированному комплексу. Например, вот такому... В 2013 году главной целью предприятия была максимальная автоматизация. Это позволило исключить влияние человеческого фактора на процесс выпуска продукции. А также разрешить вопрос с поиском кадров на место вышедших на пенсию работников (почти треть от всего штата).

Игорь Ткачев, главный технолог – начальник технического управления белорусской шинной компании:

В процентном соотношении по сборке шин человек выполняет 10 % работы от объема, остальные 90 % выполняет комплекс. Задача персонала, обслуживающего комплекс, заключается в установке крыльев, бортовых колец. А также контроль качества сборки после выхода шины из оборудования. Производительность комплекса – 500 покрышек в смену.

А это вулканизация – процесс почти нерукотворный. Работнику, по сути, необходимо просто подвесить шину на крепления, дальше все сделает система. К слову, температура в прессе достигает 200 градусов. Здесь же формируется протектор, форма которого у каждого пресса индивидуальная. Рисунок вытачивается и разрабатывается эксклюзивно.

Ольга Супрончик, ведущий инженер-конструктор белорусской шинной компании:

Он оригинальный и очень интересный, плюс ко всему при проведении сертификационных испытаний очень хорошо показал себя в плане показателей евроэтикетки. То есть показатели шума, сцепления с мокрым дорожным покрытием, топливная экономичность.