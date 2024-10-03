Гигин об отношении в Литве к беглым: раз приехал – к ноге, и будешь говорить так, как сказал литовский хозяин

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Чтобы понимать позицию Литвы, несколько таких ярких примеров. 2011 год, после выборов, накануне введения санкций, когда я был включен, мы были с коллегами, тогда депутатами, я был как один из руководителей журналистской организации в Совете Европы в Страсбурге. И Зингерис, по-моему, ну, кто-то из литовских депутатов, в ответ на замечания российской стороны… Тогда выступал представитель КПРФ, кстати, который сказал: послушайте, вы обличаете Лукашенко, но его поддерживает народ. На что литовский депутат (дословно цитирую и отвечаю за каждое слово, которое я говорю) сказал следующее: «А что вы на этих белорусов смотрите? Это колхозники. Им дай солому, они будут солому есть». Они к нам так относятся. Как Литва относится к белорусам, мы увидели на примере беглых, которые сбежали в свой этот Вильнюс. Они же думали, они же рассказывали, что Вильнюс – это был такой, знаете, город выходного дня для белорусского бомонда, белорусской интеллигенции, бизнесменов. Вот это были такие яркие выходные ворота, куда они могли приехать, сходить в свои эти торговые центры, выпить пивка, поесть цеппелинов, из Каунаса или из Вильнюса слетать дешевыми самолетами на курорты. Вот это была для них Литва.

И вот они приехали в Литву и столкнулись с литовским национализмом. «А что-то вы ходите по улицам Вильнюса и говорите не на литовском и не на английском языке?» Кстати, не на белорусском они говорят, а на русском. «Вильня? Вильнюс! Иди сюда, змагар беглый». Они буквально так говорят, парламент, министры: «Иди сюда». «Че ты, литвинист? Чье Великое княжество Литовское?» Это ты здесь, в Минске, в наши демократические 10-е мог рассказывать о том, что ВКЛ – это белорусская держава, что это ваши князья, а в Вильнюсе, раз приехал – к ноге, к ногтю, и будешь говорить так, как тебе литовский хозяин говорит. Вспомните знаменитые гоголевские строки из «Бульбы»: даже не король, а желтый чебот магната. То есть даже не главный хозяин им указывает, США, а служка, шакал Табаки, мелкая вот эта вот шавочка им приказывает. Что такое офис Тихановской, Вячорки? Да, там, конечно, заправляют британские и американские спецслужбы, но формально это отдел Министерства иностранных дел Литвы. Чтобы Света съездила куда-нибудь поручкаться по заведенному протоколу с какими-то западными политиками, она должна получить разрешение МИДа Литвы.