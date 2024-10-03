Гигин об отношении в Литве к беглым: раз приехал – к ноге, и будешь говорить так, как сказал литовский хозяин

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Чтобы понимать позицию Литвы, несколько таких ярких примеров. 2011 год, после выборов, накануне введения санкций, когда я был включен, мы были с коллегами, тогда депутатами, я был как один из руководителей журналистской организации в Совете Европы в Страсбурге. И Зингерис, по-моему, ну, кто-то из литовских депутатов, в ответ на замечания российской стороны… Тогда выступал представитель КПРФ, кстати, который сказал: послушайте, вы обличаете Лукашенко, но его поддерживает народ. На что литовский депутат (дословно цитирую и отвечаю за каждое слово, которое я говорю) сказал следующее: «А что вы на этих белорусов смотрите? Это колхозники. Им дай солому, они будут солому есть». Они к нам так относятся. Как Литва относится к белорусам, мы увидели на примере беглых, которые сбежали в свой этот Вильнюс. Они же думали, они же рассказывали, что Вильнюс – это был такой, знаете, город выходного дня для белорусского бомонда, белорусской интеллигенции, бизнесменов. Вот это были такие яркие выходные ворота, куда они могли приехать, сходить в свои эти торговые центры, выпить пивка, поесть цеппелинов, из Каунаса или из Вильнюса слетать дешевыми самолетами на курорты. Вот это была для них Литва.
И вот они приехали в Литву и столкнулись с литовским национализмом. «А что-то вы ходите по улицам Вильнюса и говорите не на литовском и не на английском языке?» Кстати, не на белорусском они говорят, а на русском. «Вильня? Вильнюс! Иди сюда, змагар беглый». Они буквально так говорят, парламент, министры: «Иди сюда». «Че ты, литвинист? Чье Великое княжество Литовское?» Это ты здесь, в Минске, в наши демократические 10-е мог рассказывать о том, что ВКЛ – это белорусская держава, что это ваши князья, а в Вильнюсе, раз приехал – к ноге, к ногтю, и будешь говорить так, как тебе литовский хозяин говорит. Вспомните знаменитые гоголевские строки из «Бульбы»: даже не король, а желтый чебот магната. То есть даже не главный хозяин им указывает, США, а служка, шакал Табаки, мелкая вот эта вот шавочка им приказывает. Что такое офис Тихановской, Вячорки? Да, там, конечно, заправляют британские и американские спецслужбы, но формально это отдел Министерства иностранных дел Литвы. Чтобы Света съездила куда-нибудь поручкаться по заведенному протоколу с какими-то западными политиками, она должна получить разрешение МИДа Литвы.