Сергеенко встретился с делегацией Глубокского районного совета ветеранов
Участники приема граждан 3 октября стали не единственными гостями Дома правительства. Палату представителей посетила делегация Глубокской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости узнали подробнее о работе парламента, а также о документах, которые сейчас находятся на рассмотрении. В том числе обсудили принятый накануне законопроект с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Документ предполагает комплексную корректировку законодательства по вопросам ветеранов. Как отметили участники встречи, пожилым людям в нашей стране на всех уровнях уделяют особое внимание.
Виталий Шипко, председатель Глубокского районного совета ветеранов:
Ветеранам, конечно, большое внимание уделяется. Как правительством, Президентом, конечно, и депутатским корпусом. Ветераны всем обеспечены. Как пенсионные, так же и здравоохранение. Путевки выдаются все довольно регулярно. Такой заботы о ветеранах, как в нашей республике, на просторах Советского Союза, нет.
Анатолий Сивко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Встреча со своими избирателями и проведения, когда мы работаем, выезжаем в округ каждую неделю месяца, – это наша основная работа. Мы должны понимать, мы должны чувствовать, чем живут наши избиратели, какие возникают проблемы. Чем больше мы, депутаты, будем идти к людям, больше будем с ними общаться, больше будет понятна ситуация и отношение наших избирателей, наших граждан к той политике, которую проводит наш Президент, наше правительство.
Также для гостей из Глубокого провели экскурсию по Президентской библиотеке. Ее фонд – более 1,5 миллиона отечественных и зарубежных документов на разных языках мира.