Сергеенко встретился с делегацией Глубокского районного совета ветеранов

Гости узнали подробнее о работе парламента, а также о документах, которые сейчас находятся на рассмотрении. В том числе обсудили принятый накануне законопроект с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Виталий Шипко, председатель Глубокского районного совета ветеранов: Ветеранам, конечно, большое внимание уделяется. Как правительством, Президентом, конечно, и депутатским корпусом. Ветераны всем обеспечены. Как пенсионные, так же и здравоохранение. Путевки выдаются все довольно регулярно. Такой заботы о ветеранах, как в нашей республике, на просторах Советского Союза, нет.

Анатолий Сивко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Встреча со своими избирателями и проведения, когда мы работаем, выезжаем в округ каждую неделю месяца, – это наша основная работа. Мы должны понимать, мы должны чувствовать, чем живут наши избиратели, какие возникают проблемы. Чем больше мы, депутаты, будем идти к людям, больше будем с ними общаться, больше будет понятна ситуация и отношение наших избирателей, наших граждан к той политике, которую проводит наш Президент, наше правительство.

Также для гостей из Глубокого провели экскурсию по Президентской библиотеке. Ее фонд – более 1,5 миллиона отечественных и зарубежных документов на разных языках мира.