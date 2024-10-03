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Александр Лукашенко посещает южные рубежи Беларуси

03 октября 2024 19:37
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И в продолжение рабочего графика Президента. Во второй половине дня Александр Лукашенко уже находится на южной границе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает южные рубежи Беларуси-2

Традиционно в ходе рабочих поездок глава государства уделяет внимание и социально-экономическому развитию территорий в целом, и ситуации на конкретных предприятиях в частности. Сегодня в поле зрения в том числе строительство Нежинского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Ставилась задача ввести его в эксплуатацию к 1 июня 2025 года. С учетом Нежинского ГОК в стране будет выпускаться 16-17 миллионов тонн калийных удобрений в год. Это позволит сохранить позиции страны как ведущего мирового экспортера важнейшей составляющей глобальной продовольственной безопасности.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Государственная граница Беларуси

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