Забота о пожилых или способ заработка? Частные пансионаты Беларуси продолжают устранять нарушения
Забота о пожилых – приоритет государственной политики Беларуси. В стране созданы условия для наиболее полной и эффективной реализации потенциала людей старшего возраста и повышения качества их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сформирована и развивается сеть учреждений социального обслуживания. Тем белорусам, которые нуждаются в круглосуточном уходе, помощь предоставляется в условиях стационарных учреждений. А насколько качественно они оказывают услуги – контролирует государство.
В целях обеспечения надлежащих условий для проживания пожилых людей (а это и пожарная безопасность, и соблюдение санитарных норм), в частных пансионатах ввели лицензирование. Получить документ необходимо было еще до 1 октября, но пока допуск к осуществлению деятельности есть лишь у трех учреждений. Остальные продолжают работать над устранением выявленных нарушений.
К сожалению, для некоторых владельцев частных пансионатов забота о старшем поколении – это лишь способ заработка. Большинство таких учреждений представляют собой обычные дома или квартиры, где нет даже запасных выходов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации люди элементарно не смогут выбраться из здания.
Даже незначительные недостатки могут превратить учреждение в смертельную ловушку. Ужасающие случаи, происходившие в соседних странах, служат свидетельством важности соблюдения необходимых мер. Мониторинговые группы зафиксировали множество нарушений при проверке документов и объектов.
Александр Шикуть, заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
В частных одноквартирных жилых домах выявляются факты наличия объектов социального обслуживания с размещением большого количества престарелых граждан. И речь идет не о двух-трех людях, речь идет о большом количестве людей, более 50 человек. И явно одноквартирный жилой дом не предназначен для такого вида деятельности. Частыми нарушениями является отсутствие систем безопасности, такие как система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, отсутствие эвакуационных выходов, несоответствие параметров эвакуационных выходов.
Пока добросовестные владельцы пансионатов работают над исправлением нарушений, возникает вопрос: где разместить постояльцев? В Министерстве труда и социальной защиты уверили, что никто из тех, кто оказался в трудной ситуации, не останется без поддержки и внимания. Ресурсов хватит. Сегодня в Беларуси социальные услуги с проживанием оказывают более 80-ти государственных учреждений.
Ирина Тихонко, заместитель председателя Минского районного исполнительного комитета:
Мы объясняли и в индивидуальном порядке, и на сайте у нас размещена информация с перечнем организации, и с порядком, и условиями помещения туда. Большинство подавляющее отнеслись с пониманием. У нас не было каких-то конфликтных моментов. На 1 октября они своих постояльцев либо передали родственникам, либо приняли меры по перемещению их в государственные учреждения.
Главная задача, которую ставили вводя лицензирование для пансионатов – не устранение конкурентов, а создание равных условий на рынке социальных услуг. Ведь забота о пожилых людях – это общее дело как государства, так и общества в целом.