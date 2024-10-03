Забота о пожилых или способ заработка? Частные пансионаты Беларуси продолжают устранять нарушения

Забота о пожилых – приоритет государственной политики Беларуси. В стране созданы условия для наиболее полной и эффективной реализации потенциала людей старшего возраста и повышения качества их жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сформирована и развивается сеть учреждений социального обслуживания. Тем белорусам, которые нуждаются в круглосуточном уходе, помощь предоставляется в условиях стационарных учреждений. А насколько качественно они оказывают услуги – контролирует государство.

В целях обеспечения надлежащих условий для проживания пожилых людей (а это и пожарная безопасность, и соблюдение санитарных норм), в частных пансионатах ввели лицензирование. Получить документ необходимо было еще до 1 октября, но пока допуск к осуществлению деятельности есть лишь у трех учреждений. Остальные продолжают работать над устранением выявленных нарушений.

К сожалению, для некоторых владельцев частных пансионатов забота о старшем поколении – это лишь способ заработка. Большинство таких учреждений представляют собой обычные дома или квартиры, где нет даже запасных выходов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации люди элементарно не смогут выбраться из здания. Даже незначительные недостатки могут превратить учреждение в смертельную ловушку. Ужасающие случаи, происходившие в соседних странах, служат свидетельством важности соблюдения необходимых мер. Мониторинговые группы зафиксировали множество нарушений при проверке документов и объектов.

Александр Шикуть, заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

В частных одноквартирных жилых домах выявляются факты наличия объектов социального обслуживания с размещением большого количества престарелых граждан. И речь идет не о двух-трех людях, речь идет о большом количестве людей, более 50 человек. И явно одноквартирный жилой дом не предназначен для такого вида деятельности. Частыми нарушениями является отсутствие систем безопасности, такие как система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, отсутствие эвакуационных выходов, несоответствие параметров эвакуационных выходов.

Пока добросовестные владельцы пансионатов работают над исправлением нарушений, возникает вопрос: где разместить постояльцев? В Министерстве труда и социальной защиты уверили, что никто из тех, кто оказался в трудной ситуации, не останется без поддержки и внимания. Ресурсов хватит. Сегодня в Беларуси социальные услуги с проживанием оказывают более 80-ти государственных учреждений.