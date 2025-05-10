Пробег по столичным улицам и сразу две площадки для экспонирования олдтаймеров. Выставка автомобилей «Ретро-Минск-2025» прошла на Октябрьской площади. Она собрала более 100 ценителей редких и классических машин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительские «чайки», народные «копейки» и американские маслкары. Было на что посмотреть как профессионалу, так и дилетанту в автомобильной тематике. Машины выставляли по рядам в определенном тематическом порядке: сначала довоенная и военная техника, далее – советская, а замыкали колонну – иномарки. Самые экзотические и яркие экспонаты успели стать объектами для фотосессий. Большая половина участников прибыла из России, но были также гости из Латвии и Литвы.

Роберт Скоробогатов, участник фестиваля «Ретро-Минск-2025» (Латвия): Это BMW 635 CSi, 1989 года выпуска. Были неопределенные работы, которые надо было провести. Мелкую реставрацию, детейлинг, поставить какие-то недостающие детальки, и вот машина в ходу. Очень интересно, потому что люди приехали из разных регионов, стран. Ребята из Питера, из Москвы приехали, из Беларуси, из многих городов.

Дмитрий Дюсонов, участник фестиваля «Ретро-Минск-2025»:

Я ее очень долго искал, один раз увидел такую. Лет пять вкинул в перевар, перешив салона, капиталка мотора, подвеска, заказные диски. Ну, естественно, открашено все. Я в этих мероприятиях – первый раз попал на них вообще уже в 2008 году. И вот стараюсь теперь каждый сезон не пропускать.

В этом году мероприятие приурочили к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Напомним, что международный фестиваль проходит уже в 16 раз. Впервые он состоялся в 2008 году, став с тех пор хорошей традицией.