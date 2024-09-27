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Один из видов медицинского туризма – вот зачем иностранцы приезжают в Беларусь

27 сентября 2024 19:15
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Страх перед старостью и внешним несовершенством превратился в настоящую эпидемию. Тысячи женщин по всему миру ложатся под нож пластического хирурга, дабы продлить молодость и стать привлекательнее. Впрочем, пластическая хирургия дает нам этот шанс – выиграть спор с природой. Технологии становятся все качественнее, процедуры доступнее, а споры вокруг них жарче. О том, ради чего белорусы ложатся под нож пластического хирурга, сколько стоит красота, и каких она требует жертв, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущий ток-шоу:
Сегодня пластические операции стали для иностранцев одним из видов медицинского туризма. Часто ли к нам приезжают прооперироваться иностранцы?

Один из видов медицинского туризма – вот зачем иностранцы приезжают в Беларусь-2

Михаил Кудин, пластический хирург:
У меня очень много.

Алеся Лакина:
Что чаще всего делают? Почему они сюда едут именно на операцию?

Михаил Кудин:
Опять же, у каждого хирурга какие-то предпочтительные операции. У меня очень много пациентов из стран Европы, которые когда-то уехали из нашей страны, очень много россиян. Это грудь, подтяжки лица и блефаропластика.

Подробности в видео.

# Пластическая хирургия # Алеся Лакина # Михаил Кудин

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