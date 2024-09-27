Один из видов медицинского туризма – вот зачем иностранцы приезжают в Беларусь

Страх перед старостью и внешним несовершенством превратился в настоящую эпидемию. Тысячи женщин по всему миру ложатся под нож пластического хирурга, дабы продлить молодость и стать привлекательнее. Впрочем, пластическая хирургия дает нам этот шанс – выиграть спор с природой. Технологии становятся все качественнее, процедуры доступнее, а споры вокруг них жарче. О том, ради чего белорусы ложатся под нож пластического хирурга, сколько стоит красота, и каких она требует жертв, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущий ток-шоу:

Сегодня пластические операции стали для иностранцев одним из видов медицинского туризма. Часто ли к нам приезжают прооперироваться иностранцы?