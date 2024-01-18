Гидрокостюм и снаряжение весит до 60 кг. Вот как водолазы работают зимой

Красота зимней природы, большой улов манят любителей подледной рыбалки. Однако прочность покрова может быть обманчивой, а неосторожность – обернуться трагедией. Как избежать проблем, а еще грамотно сделать лунки и что обязательно должно быть в снаряжении у рыбака? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Счет идет на секунды. Медик о первой помощи провалившимся под лед – подробности здесь .

Водолазное снаряжение имеет свои особенности. Гидрокостюм с полным снаряжением может весить до 60 килограммов. Под водой спасатель общается с напарником на суше с помощью условных сигналов – через страховочную веревку. Как правило, основные – это оповещение передвижения, направления и тревоги.

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД:

Здесь представлено дежурное оборудование – два дыхательных аппарата. Оба они предназначены для низких температур. Комплекты грузов, свинца много, были случаи, когда мы зимой порядка 60-70 килограмм свинцовых поясов на себя надевали при работе в условиях сильных течений.

Костюмы делятся на несколько видов. Мокрые более удобны и безопасны в эксплуатации, чем сухие. А также меньше сковывают движения. Экипировка подбирается индивидуально под каждого водолаза.