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Счёт идёт на секунды. Медик о первой помощи провалившимся под лёд

18 января 2024 12:21
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Красота зимней природы, большой улов манят любителей подледной рыбалки. Однако прочность покрова может быть обманчивой, а неосторожность – обернуться трагедией. Как избежать проблем, а еще грамотно сделать лунки и что обязательно должно быть в снаряжении у рыбака? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Счёт идёт на секунды. Медик о первой помощи провалившимся под лёд-1

Медработник Татьяна Шалаева около 20 лет служила в военном городке Печи. А позже попала на Борисовскую станцию. Главная задача – оперативно сработать в тандеме со спасателями. Счет иногда идет на секунды.

Какой толщины должен быть лед, чтобы не провалиться? Напомнили в ОСВОД – подробности здесь.

Счёт идёт на секунды. Медик о первой помощи провалившимся под лёд-4

Татьяна Шалаева, старшая медсестра Борисовской спасательной станции ОСВОД:
По сигналу тревоги выбегаем на улицу, водолазы едут спасать, а я остаюсь с сумкой для оказания неотложной помощи на берегу. Жду, пока они привезут пострадавшего. Когда привезли пострадавшего, мы его доставляем в медпункт. Если он в сознании, он провалился под лед, испугался, шоковое состояние. Мы его раздеваем, согреваем, даем ему валерьянку, вызываем скорую помощь. Если пострадавший без сознания, нет дыхания и сердцебиения, мы проводим непрямой массаж сердца и вентиляцию легких. Также подключаемся к вене, у нас есть лекарственные средства – капельница и растворы. В таком состоянии тоже передаем пострадавшего скорой помощи.

В ее мобильной передвижной сумке все самое необходимое. Это фонендоскоп, тонометр, различные приспособления для оказания первой помощи для вентиляции легких – воздуховодная трубка, а также шины.

Подробности в видео.

# Скорая помощь # общество # Юлия Минич

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