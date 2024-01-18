Счёт идёт на секунды. Медик о первой помощи провалившимся под лёд

Красота зимней природы, большой улов манят любителей подледной рыбалки. Однако прочность покрова может быть обманчивой, а неосторожность – обернуться трагедией. Как избежать проблем, а еще грамотно сделать лунки и что обязательно должно быть в снаряжении у рыбака? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Медработник Татьяна Шалаева около 20 лет служила в военном городке Печи. А позже попала на Борисовскую станцию. Главная задача – оперативно сработать в тандеме со спасателями. Счет иногда идет на секунды.

Татьяна Шалаева, старшая медсестра Борисовской спасательной станции ОСВОД:

По сигналу тревоги выбегаем на улицу, водолазы едут спасать, а я остаюсь с сумкой для оказания неотложной помощи на берегу. Жду, пока они привезут пострадавшего. Когда привезли пострадавшего, мы его доставляем в медпункт. Если он в сознании, он провалился под лед, испугался, шоковое состояние. Мы его раздеваем, согреваем, даем ему валерьянку, вызываем скорую помощь. Если пострадавший без сознания, нет дыхания и сердцебиения, мы проводим непрямой массаж сердца и вентиляцию легких. Также подключаемся к вене, у нас есть лекарственные средства – капельница и растворы. В таком состоянии тоже передаем пострадавшего скорой помощи.

В ее мобильной передвижной сумке все самое необходимое. Это фонендоскоп, тонометр, различные приспособления для оказания первой помощи для вентиляции легких – воздуховодная трубка, а также шины.