Прямой эфир

Что делать, если провалился под лёд? Рассказываем главные правила

18 января 2024 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красота зимней природы, большой улов манят любителей подледной рыбалки. Однако прочность покрова может быть обманчивой, а неосторожность – обернуться трагедией. Как избежать проблем, а еще грамотно сделать лунки и что обязательно должно быть в снаряжении у рыбака? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Какой толщины должен быть лед, чтобы не провалиться? Напомнили в ОСВОД – подробности здесь.

При контакте с ледяной водой сразу происходят изменения, растет давление в кровеносных сосудах, увеличивается нагрузка на сердце. У здорового человека, находящегося в воде около 2-3 градусов, есть всего 15 минут. А при понижении температуры до 0 – вдвое меньше. Поэтому действовать нужно моментально, не терять ни минуты времени.

Что делать, если провалился под лёд? Рассказываем главные правила-1

Андрей Головков, председатель Смолевичской районной организации ОСВОД:
Надо лечь, раскинуть руки, попытаться путем переворачивания выползти на лед, не вставать сразу, а именно ползком уйти от места, где ты провалился, по своим же следам. Потому что ты пришел, там тебя держал лед.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Какой толщины должен быть лёд, чтобы не провалиться? Напомнили в ОСВОД
18 января 2024 12:09

Какой толщины должен быть лёд, чтобы не провалиться? Напомнили в ОСВОД

Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске
18 января 2024 10:28

Как безопасно окунаться в проруби на Крещение? Рассказываем про оборудованные локации в Минске

Тюбинги надо запретить? Поговорили с травматологом об опасном зимнем развлечении
18 января 2024 10:25

Тюбинги надо запретить? Поговорили с травматологом об опасном зимнем развлечении