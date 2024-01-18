Что делать, если провалился под лёд? Рассказываем главные правила

Красота зимней природы, большой улов манят любителей подледной рыбалки. Однако прочность покрова может быть обманчивой, а неосторожность – обернуться трагедией. Как избежать проблем, а еще грамотно сделать лунки и что обязательно должно быть в снаряжении у рыбака? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Какой толщины должен быть лед, чтобы не провалиться? Напомнили в ОСВОД – подробности здесь.

При контакте с ледяной водой сразу происходят изменения, растет давление в кровеносных сосудах, увеличивается нагрузка на сердце. У здорового человека, находящегося в воде около 2-3 градусов, есть всего 15 минут. А при понижении температуры до 0 – вдвое меньше. Поэтому действовать нужно моментально, не терять ни минуты времени.