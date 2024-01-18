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Беларусь не отказывалась от мновекторной внешней политики – представитель МИД

18 января 2024 12:17
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Равенство, уважение территориальной целостности и суверенитета, взаимовыгодное сотрудничество – ключевые принципы Движения неприсоединения. Уганда принимает более 3 000 представителей из 130 стран в рамках 19-го транснационального саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не отказывалась от мновекторной внешней политики – представитель МИД-1

Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел. Наша страна – один из форпостов, отстаивающих интересы объединения в столь непростых геополитических реалиях, готова и дальше таковой являться, – подчеркнул в своей приветственной речи Сергей Алейник. Запланировано его выступление на пленарном заседании форума, а также ряд двухсторонних встреч.

Беларусь не отказывалась от мновекторной внешней политики – представитель МИД-4

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:
Беларусь развивает многовекторную внешнюю политику и экономическую. Поэтому для нас участие в Движении неприсоединения – это хорошее подспорье, чтобы дать дополнительный стимул для развития двусторонних экономических отношений. Поэтому мы не только политическое взаимодействие развиваем, но и хотим, чтобы мы углубили свой экономический потенциал. Потому что наше членство – это также и дополнительные возможности, ресурсы, стимулы для развития двусторонних отношений с государствами Движения неприсоединения.

Беларусь не отказывалась от мновекторной внешней политики – представитель МИД-7

Во время саммита председательство в организации перейдет от Азербайджана к Уганде, которая стала шестой африканской страной, принимающей саммит такого уровня.

# Международная политика # общество # Ирина Величко # Сергей Алейник

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