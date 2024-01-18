Беларусь не отказывалась от мновекторной внешней политики – представитель МИД

Равенство, уважение территориальной целостности и суверенитета, взаимовыгодное сотрудничество – ключевые принципы Движения неприсоединения. Уганда принимает более 3 000 представителей из 130 стран в рамках 19-го транснационального саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел. Наша страна – один из форпостов, отстаивающих интересы объединения в столь непростых геополитических реалиях, готова и дальше таковой являться, – подчеркнул в своей приветственной речи Сергей Алейник. Запланировано его выступление на пленарном заседании форума, а также ряд двухсторонних встреч.

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси:

Беларусь развивает многовекторную внешнюю политику и экономическую. Поэтому для нас участие в Движении неприсоединения – это хорошее подспорье, чтобы дать дополнительный стимул для развития двусторонних экономических отношений. Поэтому мы не только политическое взаимодействие развиваем, но и хотим, чтобы мы углубили свой экономический потенциал. Потому что наше членство – это также и дополнительные возможности, ресурсы, стимулы для развития двусторонних отношений с государствами Движения неприсоединения.