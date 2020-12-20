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Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?

20 декабря 2020 16:56
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Новости Беларуси. В Ивье, небольшом городке Гродненской области, из века в век рядом живут католики, православные, мусульмане и иудеи. Четырем конфессиям даже памятный знак посвятили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но еще теснее переплелись они в жизни. И это только для туристов в диковинку. Местные не удивляются, если, скажем, православный священник заглядывает на службу в костел. Православная община там самая молодая. А вот татарская – напротив. Ивье негласно называют татарской столицей Беларуси. Мечеть на улице Советской (и это символично, ведь даже коммунисты ее не закрыли) – одна из главных мусульманских святынь в Беларуси.

Яна Шипко – о мире и взаимопонимании.

Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?-1

Отец Вячеслав Пашкевич, настоятель храма в честь Святого мученика младенца Гавриила Белостокского:
Раньше здесь вообще не было православной церкви, она появилась только в начале 90-х годов. Современная история не помнит, чтобы здесь был православный приход. Только во время Великой Отечественной войны здесь был молитвенный домик.

Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?-4

Когда я приехал сюда, увидел, что здесь мало православных людей, но та форма, тот масштаб, в котором живет Бог в их душах и в их традициях, очень большой.

Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?-7

Адам Радецкий, имам Ивьевской мечети:
Ивьевская мечеть существует уже с конца XIX века, ее уникальность заключается в том, что с той поры мечеть никогда не была закрыта. То есть война коммунизма и фашизма это единственная мечеть в Беларуси, которая функционировала.

«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?

Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?-10

Сохранили сильные люди, которые не дали разрушить мечеть, убрать ее. В то время был Иван, простой человек, он работал в колхозе. Наверное, власть подумала, что он не представляет никакой опасности, простой колхозник, и решили оставить мечеть нетронутой.

Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?-13

Ксендз Ян Гавецкий, настоятель костела Святых апостолов Петра и Павла:
Пачаткі касцёла розныя гэта канец XV стагоддзя. Тая частка апсіда звонку, з вуліцы, яшчэ захавала ў сабе яскравыя элементы готыкі.

Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?-16

Таму пачатак касцёла быў гатычным, ну а пазней пажары, гістарычныя падзеі, ён перабудоўваўся, цяперашні від яго – так званае віленскае барока.

«Есть примеры, когда муж – мусульманин, жена – православная». Как в Ивье бок о бок живут люди разных вероисповеданий (читать здесь).

# История # общество # Ксендз Ян Гавецкий # Адам Радецкий # Отец Вячеслав Пашкевич # Яна Шипко # Фотофакт

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