Костёл, мечеть и церковь. Как возникли храмы трёх разных конфессий в одном маленьком городе в Беларуси?
Новости Беларуси. В Ивье, небольшом городке Гродненской области, из века в век рядом живут католики, православные, мусульмане и иудеи. Четырем конфессиям даже памятный знак посвятили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но еще теснее переплелись они в жизни. И это только для туристов в диковинку. Местные не удивляются, если, скажем, православный священник заглядывает на службу в костел. Православная община там самая молодая. А вот татарская – напротив. Ивье негласно называют татарской столицей Беларуси. Мечеть на улице Советской (и это символично, ведь даже коммунисты ее не закрыли) – одна из главных мусульманских святынь в Беларуси.
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Отец Вячеслав Пашкевич, настоятель храма в честь Святого мученика младенца Гавриила Белостокского:
Раньше здесь вообще не было православной церкви, она появилась только в начале 90-х годов. Современная история не помнит, чтобы здесь был православный приход. Только во время Великой Отечественной войны здесь был молитвенный домик.
Когда я приехал сюда, увидел, что здесь мало православных людей, но та форма, тот масштаб, в котором живет Бог в их душах и в их традициях, очень большой.
Адам Радецкий, имам Ивьевской мечети:
Ивьевская мечеть существует уже с конца XIX века, ее уникальность заключается в том, что с той поры мечеть никогда не была закрыта. То есть война коммунизма и фашизма – это единственная мечеть в Беларуси, которая функционировала.
«Чтобы жили надеждами». Что пожелали настоятели храмов Ивья перед Новым годом?
Сохранили сильные люди, которые не дали разрушить мечеть, убрать ее. В то время был Иван, простой человек, он работал в колхозе. Наверное, власть подумала, что он не представляет никакой опасности, простой колхозник, и решили оставить мечеть нетронутой.
Ксендз Ян Гавецкий, настоятель костела Святых апостолов Петра и Павла:
Пачаткі касцёла розныя – гэта канец XV стагоддзя. Тая частка апсіда звонку, з вуліцы, яшчэ захавала ў сабе яскравыя элементы готыкі.
Таму пачатак касцёла быў гатычным, ну а пазней пажары, гістарычныя падзеі, ён перабудоўваўся, цяперашні від яго – так званае віленскае барока.
«Есть примеры, когда муж – мусульманин, жена – православная». Как в Ивье бок о бок живут люди разных вероисповеданий (читать здесь).