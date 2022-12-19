«Западники собирались жить, оставив позади промышленный тип экономики». Почему не работают санкции?

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…
Многие буквально диву даются, как это Беларусь и Россия не только смело выдерживают, но еще и оборачивают к своей же выгоде все злокозненные санкции, выдуманные против них объединенным Западом? Скажем, на этой неделе Евросоюз одобрил уже девятый пакет «неотразимых» ограничений, блокад и потолков. А почему девятый? Да потому что предыдущие восемь не сработали, да и нынешний тоже полетит в корзину…
Западники с упорством политических двоечников сочиняют планы, как сломить Беларусь и Россию – подробности здесь.
Нет чтобы задуматься, почему у это них никак не выходит сломить Союзные страны, западники с упорством политических двоечников сочиняют планы и прожекты, как все же им стереть с лица земли ненавистные Беларусь и Россию. А между тем сделать этого они в принципе не могут! Уж поверьте.
Давайте разбираться почему? Для чего возьмем их же, англо-саксонские и романо-германские, экономические учебники и выкладки. Как они называют свой этап экономического развития? Правда, неизвестно, развитие ли это вообще, но нарекли они его вполне откровенно и даже горделиво – постиндустриальное общество. А что это значит? Правильно – общество без индустрии. Западники на полном серьезе собирались жить, оставив позади промышленный тип экономики. А за счет чего же они собирались жить да еще и процветать? Ответ опять читаем в их же западных учебниках и теориях. В пример там ставится «продвинутая» американская экономика, 85 % ВВП которой создавалось и создается в сфере услуг. То есть в сфере нематериального производства.
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