«Западники собирались жить, оставив позади промышленный тип экономики». Почему не работают санкции?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

Многие буквально диву даются, как это Беларусь и Россия не только смело выдерживают, но еще и оборачивают к своей же выгоде все злокозненные санкции, выдуманные против них объединенным Западом? Скажем, на этой неделе Евросоюз одобрил уже девятый пакет «неотразимых» ограничений, блокад и потолков. А почему девятый? Да потому что предыдущие восемь не сработали, да и нынешний тоже полетит в корзину…

Западники с упорством политических двоечников сочиняют планы, как сломить Беларусь и Россию – подробности здесь.

Нет чтобы задуматься, почему у это них никак не выходит сломить Союзные страны, западники с упорством политических двоечников сочиняют планы и прожекты, как все же им стереть с лица земли ненавистные Беларусь и Россию. А между тем сделать этого они в принципе не могут! Уж поверьте.