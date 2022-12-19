Новости Беларуси. Окунуться в новогоднюю атмосферу добра и помочь тем, кто нуждается в особом внимании и помощи. Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «Рождество приходит к каждому», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект объединяет всех, кто по разным причинам обделен заботой или вынужден бороться со сложными заболеваниями. Это воспитанники детских домов, реабилитационных центров и больниц. Подарить немного волшебства тем, кто так нуждается в чуде, может каждый. Сделать это можно несколькими способами: купить необходимые вещи для комплектации подарков или исполнить индивидуальное желание ребенка.

Более подробная информация – в интернете. Присоединяйтесь к добрым делам!