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Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «Рождество приходит к каждому»

19 декабря 2022 07:59
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Новости Беларуси. Окунуться в новогоднюю атмосферу добра и помочь тем, кто нуждается в особом внимании и помощи. Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «Рождество приходит к каждому», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «Рождество приходит к каждому»-1

Проект объединяет всех, кто по разным причинам обделен заботой или вынужден бороться со сложными заболеваниями. Это воспитанники детских домов, реабилитационных центров и больниц. Подарить немного волшебства тем, кто так нуждается в чуде, может каждый. Сделать это можно несколькими способами: купить необходимые вещи для комплектации подарков или исполнить индивидуальное желание ребенка.

Более подробная информация – в интернете. Присоединяйтесь к добрым делам!

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# Рождество # общество # Фотофакт

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