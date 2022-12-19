Не выпускают даже своих. Литовские таможенники устроили настоящий беспредел на границе

Пограничные службы Польши и стран Балтии продолжают намеренно создавать очереди на границе, затягивая процедуры оформления машин. Существенное скопление грузовиков сохраняется на всех маршрутах в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выходные ни одна из сопредельных сторон снова не выполнила договоренности по пропуску транспорта. Меньше всего машин приняла Польша – в «Бобровниках» пропустили всего 20 % автомобилей от нормы. Самым загруженным по-прежнему остается литовский «Мядининкай».