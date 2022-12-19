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Не выпускают даже своих. Литовские таможенники устроили настоящий беспредел на границе

19 декабря 2022 09:51
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Пограничные службы Польши и стран Балтии продолжают намеренно создавать очереди на границе, затягивая процедуры оформления машин. Существенное скопление грузовиков сохраняется на всех маршрутах в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не выпускают даже своих. Литовские таможенники устроили настоящий беспредел на границе-1

В выходные ни одна из сопредельных сторон снова не выполнила договоренности по пропуску транспорта. Меньше всего машин приняла Польша – в «Бобровниках» пропустили всего 20 % автомобилей от нормы. Самым загруженным по-прежнему остается литовский «Мядининкай».

Не выпускают даже своих. Литовские таможенники устроили настоящий беспредел на границе-4

При этом местные пограничники устроили катастрофическую ситуацию с большегрузами не только на белорусской стороне, но и на своей. В ожидании оформления – сотни фур. Но литовские контрольные службы не принимают никаких мер для стабилизации обстановки.

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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