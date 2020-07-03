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Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»

03 июля 2020 20:33
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Новости Беларуси. Фонтан, который подарил Минску Сбербанк, является украшением Беларуси – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»-1

Такую оценку Александр Лукашенко дал на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Во Дворце Независимости обсуждались и финансовые вопросы.

Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»-4

Герман Греф, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»:
Мне тоже очень приятно быть сегодня здесь. В прошлом году мы проводили Сбербанкиаду здесь, приезжали более 2 500 участников. И мы с вами год назад договорились, что мы 3 июля откроем здесь фонтан.

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Это действительно инновационный фонтан, и такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. Получился он грандиозным. Мне кажется, это действительно будет от нас с вами подарок жителям республики.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Герман Греф # Фотофакт

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