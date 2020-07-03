Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»

Герман Греф, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России»:

Мне тоже очень приятно быть сегодня здесь. В прошлом году мы проводили Сбербанкиаду здесь, приезжали более 2 500 участников. И мы с вами год назад договорились, что мы 3 июля откроем здесь фонтан.

Александр Лукашенко – Герману Грефу о Сбербанкиаде: «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие»

Это действительно инновационный фонтан, и такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. Получился он грандиозным. Мне кажется, это действительно будет от нас с вами подарок жителям республики.