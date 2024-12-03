Откуда у Александра Лукашенко суперспособность во всё вникать? Ответил Андрей Муковозчик

На этой неделе студенты делились впечатлениями от «Открытого микрофона с Президентом» в инязе. Среди реплик звучала и такая: «Круто, что Александр Лукашенко погружен в тренды и использует сленг». А вы не знаете, откуда у нашего Президента такая суперспособность – во все вникать?

Андрей Муковозчик, политолог:

Не знаю. И никто не знает. Просто такая суперспособность есть, и любой, кто смотрит внимательно, ее замечает. И тихонько поражается. В определенном смысле Беларусью руководить труднее, чем страной поменьше или в разы больше. Потому что каждый наш уголок лежит в пределах дневной досягаемости, а у хорошего хозяина ни один уголок на подворье не должен оставаться без присмотра.

Отсюда и селекторные совещания, и облеты на вертолете, и предметное знание каждого района в стране, с одной стороны. А с другой – уважение очень многих мировых, зарубежных лидеров и даже личная дружба с некоторыми. Это же тоже на почве очень хорошего погружения и глубокого знания и о них самих, и о наших с ними отношениях, причем в динамике, с историей.

Сил, конечно, такая жизнь требует немереных. Но и результат, надо думать, греет сердце: какой успех Беларуси ни возьми, он же не сам вырос. За все, что выросло – только себе и спасибо. Ну, и нам с вами, девчонки. Говорил и еще раз повторю: нам с Президентом, конечно, повезло. Но и мы у него тоже не из последних.