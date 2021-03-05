Танкисты в Печах исполнили мечту 17-летней белоруски. О своём желании она написала в газету

Новости Беларуси. С наступающим 8 Марта в эти дни женщины принимают поздравления по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танкисты 72-го учебного центра в Печах исполнили необычную просьбу 17-летней студентки из Орши. О заветной мечте – прокатиться на настоящем танке – Анна Железняк написала в «Сельскую газету». Журналисты обратились в Минобороны и желание девушки стало реальностью. Перед тем, как сесть за рычаги боевой машины, Анна прошла занятие на электронном тренажере. Мама белорусского солдата: «Старается быть похожим во всём на своего деда, который служил в ракетных войсках»

Анна Железняк:

За руль решила сесть как-то давно еще, нравится вождение. Это отличается, потому что по-другому все заводится, едет. Конечно, страшно было, но переборола страх, все нормально, понравилось.

Сергей Микуленок, заместитель командира батальона:

В настоящее время наши специалисты готовы к подготовке любых, скажем так, граждан, в том числе и женщин. Также, так как участвуют и в Международных армейских играх, участвуют в различных учениях, они замечают, что в некоторых странах в том числе и женщины являются членами экипажа.