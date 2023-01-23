О героях ВОВ из Узбекистана расскажут на премьерной выставке «Память народа священна». Куда приходить?

В музее истории Великой Отечественной войны премьера. Выставка «Память народа священна» рассказывает о непростых судьбах сыновей Узбекистана и их ратном подвиге. Они воевали на фронтах, сражались в партизанских отрядах и на оккупированных территориях Советского Союза. Около двух миллионов жителей внесли ощутимый вклад в Победу.

Более 538 тысяч не вернулись с поля боя. Около 300 человек стали героями Советского Союза. Благодаря посольству Республики Узбекистан и материалам «Узархив» можно ощутить неимоверный труд тыловиков. Они шили обмундирование, чехлы для фляг, вязали носки, готовили подарки для бойцов.

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В Узбекистан было эвакуировано около 100 предприятий. Труд был очень сложным, напряженным, по много часов, без хорошего отдыха. Тем не менее труженики Узбекистана старались, как могли и поставляли фронту ценное сырье, хлопок. Кроме того, мясо, шерсть, картофель, овощи, фрукты и другое. Узбекистан стал гостеприимным домом для многих людей, которые эвакуировались туда. В том числе это была и творческая интеллигенция – ученые, писатели и так далее.

В 1941 году в районе деревня Масюковщина под Минском был создан лагерь военнопленных «Шталаг-352». За три года в нем погибли около 80 тысяч человек. Имена 9 тысяч вписаны в «Книгу памяти». В кандалах рабства оказались 40 уроженцев Узбекистана. Кто-то ушел навсегда, кому-то удалось бежать из плена и продолжить борьбу в рядах народных мстителей. Среди них легендарный партизан, герой Советского Союза Мамадали Топвалдыев.

Светлана Прибыш:

Он участвовал в оборонительных боях, под Борисовом попал в плен. Из плена смог бежать. И вместе с товарищем они пришли в Круглянский район Могилевской области, это была родина его товарища. Укрылись в семье Анны Рыльковой. Впоследствии Мамадали Топвалдыев стал партизаном бригады «Чекист». Это был очень смелый, отважный партизан, о котором буквально слагали легенды. У нас представлена фотография Топвалдыева, также небольшой фотоальбом, который подарил музею уже его внук. Можно увидеть и снимок Анны Рыльковой. Мамадали Топвалдыев считал ее своей названой матерью. Беларусь он считал своей второй родиной и приезжал сюда уже после войны.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Работники тыла, разведчики, летчики. На выставке можно познакомиться с героями, которые ценой собственной жизни приближали Великую Победу. Среди них – Башорат Мирбобоева. Она первой среди узбекских девушек отважилась прыгнуть с парашютом, а также стала первым машинистом, который в годы войны лихо доставлял продукцию узбекского производства на фронт.

Гулям Якубов освобождал Беларусь. Сегодня в его честь названа улица Минска. Стрелковая рота командира отличилась в бою у деревни Лучицы Быховского района. 24 июня 1944-го на протяжении 20 часов удалось отбить 40 атак противника! Но в этом же году Якубова забрали небеса. Память о нем и других воинах, кто отстоял Быховский край, была увековечена в мемориале «Высота героев» в 1984 году.