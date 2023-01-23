Выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю из-за большого интереса посетителей

Новости Беларуси. Из-за беспрецедентного интереса к выставке «Беларусь интеллектуальная» организаторы решили продлить ее работу на всю нынешнюю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трех предыдущих дней оказалось недостаточно, чтобы все желающие смогли познакомиться с научно-техническими достижениями нашей страны. В выставочном комплексе рядом с Дворцом Независимости представлено все самое прогрессивное от ученых НАН Беларуси, учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций, технопарков, которые занимаются разработками в различных отраслях: машиностроении, робототехнике, сельском хозяйстве, гуманитарных науках, здравоохранении. К слову, к 400 экспонатам, которые изначально заняли место на выставке, вот-вот подвезут новые.