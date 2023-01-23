Прямой эфир

Выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю из-за большого интереса посетителей

23 января 2023 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Из-за беспрецедентного интереса к выставке «Беларусь интеллектуальная» организаторы решили продлить ее работу на всю нынешнюю неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставку «Беларусь интеллектуальная» продлили на неделю из-за большого интереса посетителей-1

Трех предыдущих дней оказалось недостаточно, чтобы все желающие смогли познакомиться с научно-техническими достижениями нашей страны. В выставочном комплексе рядом с Дворцом Независимости представлено все самое прогрессивное от ученых НАН Беларуси, учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций, технопарков, которые занимаются разработками в различных отраслях: машиностроении, робототехнике, сельском хозяйстве, гуманитарных науках, здравоохранении. К слову, к 400 экспонатам, которые изначально заняли место на выставке, вот-вот подвезут новые.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Выставки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Обстановка меняется быстро, динамика очень большая». Лукашенко доложили, что происходит на границе Беларуси
23 января 2023 10:48

«Обстановка меняется быстро, динамика очень большая». Лукашенко доложили, что происходит на границе Беларуси

Как достучаться до «одного окна», или что делать простым белорусам? Анонс ток-шоу «По-существу»
23 января 2023 09:54

Как достучаться до «одного окна», или что делать простым белорусам? Анонс ток-шоу «По-существу»

«Хочется поделиться своим добром с другими». Вот как молодёжь Минской области участвует в благотворительности
23 января 2023 09:43

«Хочется поделиться своим добром с другими». Вот как молодёжь Минской области участвует в благотворительности