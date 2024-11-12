В Дятловском районе открыли новый модульный ФАП

Забота о здоровье людей – приоритет государственной политики Беларуси. Особое внимание в нашей стране уделяется развитию медицины на селе. С каждым годом она становится еще более доступной и качественной. Современные условия для оказания медпомощи сельским жителям позволяют создать модульные ФАПы. В Гродненской области таких уже несколько. Еще один открыли в преддверии Дня Октябрьской революции в Дятловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители так рады открытию, что приходят на прием даже те, кто не жалуется на здоровье. Почему новый ФАП так привлекает сельчан, расскажет Алена Жиборт.

Обычный деревенский дом в Дятловском районе. Здание построено в конце 40-х годов прошлого века. До недавнего времени здесь находился Охоновский фельдшерско-акушерский пункт, в котором местные жители получали медицинскую помощь. Дом с печным отоплением и протекающей кровлей давно требовал капитального ремонта. Изучив объект, решили, что быстрее и выгодней создать новый медпункт. Так в Охоново появился первый в Дятловском районе модульный ФАП.

Людмила Шупа, жительница деревни Охоново:

Мы пришли сегодня, тепло, светло, как говорится, ну чего еще хотеть. Всем хочу сказать спасибо, что не оставили нас, местных жителей, что все-таки помнят, ну и заботятся о нас, наше государство во главе с нашим Президентом. Пациенты Охоновского ФАПа – жители 9 деревень. Всего – порядка 170 человек. Фельдшер Валентина Жигало каждого знает по имени. Работает здесь заведующей уже более 35 лет.

Валентина Жигало, заведующая Охоновским фельдшерско-акушерским пунктом:

Уже за 36 лет я их знаю, кто, чего и когда придет, я их всех люблю. В основном люди преклонного возраста, пенсионеры, работающие тут есть, приходят, но не так, работающие люди заняты, а пенсионеры, они хотят внимания, хотят услышать доброе слово. Теперь Охоновский ФАП – самый современный в районе. И пока единственный, в котором установлен компьютер с медицинской информационной системой. Она позволяет в режиме онлайн записать местных жителей на прием к специалистам в Дятловскую поликлинику.