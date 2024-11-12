Как быть настороже, чтобы не попасться на уловки мошенников? Рассказал адвокат

С людьми, желающими жить за чужой счет, сталкивался, пожалуй, каждый. Кто явно готов оперативно реагировать на изменения в обществе, так это мошенники. Они постоянно обновляют линейку клиентских предложений. Это все, безусловно, сарказм. Но вот как действительно уберечь свои кровные деньги и уберечь самих себя от посягательств киберпреступников, мошенников – об этом поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:

В первую очередь, вы действительно не ждете этого звонка – и вдруг вам звонят из банка. Второе, вдруг почему-то с вами начинают говорить о ваших персональных данных, возможно, у вас закончился договор, смешно, правда? Наверное, могли какое-то письмо прислать из какого-либо банка. Третье, ничего не надо предоставлять по мессенджерам, даже если звонят из банка по мессенджерам – это тоже интересно. Не присылайте никакие паспортные данные, если вас просят, не ходите и не получайте кредиты, если вас просят. Потому что кредит вы на самом деле для себя берете, а не для того, чтобы закрыть какой-то кредит, который открыли без вас – ну странно, да?