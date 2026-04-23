Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции

За последние годы в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела о продаже загрязненной радиацией продукции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В стране действует система трехэтапного контроля: проверка сырья, процесса переработки и готовой продукции. Для этого существует более 500 лабораторий и постов. Одно из ключевых направлений работы на пострадавших территориях – возвращение земель в сельскохозяйственный оборот. В Бресте открылась выставка к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Игорь Чешик, директор Института радиобиологии НАН Беларуси:

Эта работа ведется активно, постоянно. И это, скажем так, процесс сложный, многоуровневый, начинающийся с агрохимического и радиологического анализа почв. Затем идет многоступенчатая работа на уровне разных министерств и ведомств. И окончательное решение о введении каких-то земель в сельскохозяйственный оборот дается Советом министров Республики Беларуси. Участие в комплексной проверке пострадавших территорий перед введением их в оборот проводит и прокуратура. Надзорное ведомство оценивает законность принимаемых решений.