Штормовое предупреждение – синоптики обещают заморозки ближайшей ночью

Агрометеорологическая обстановка в Беларуси осложнится из-за ожидаемого похолодания. Заморозки будут представлять опасность прежде всего для цветущих плодовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни погода позволяла активизировать темпы весенних полевых работ. Как отмечают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, почва на глубине 10 сантиметров хорошо увлажнена и ее температура, в основном, составляет +7..+11 градусов. Вместе с тем контрастный температурный режим с ночными заморозками сказывается на росте и развитии посевов, сдерживает отрастание трав, появление всходов яровых культур.