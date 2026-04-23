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Штормовое предупреждение – синоптики обещают заморозки ближайшей ночью

23 апреля 2026 14:15
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Агрометеорологическая обстановка в Беларуси осложнится из-за ожидаемого похолодания. Заморозки будут представлять опасность прежде всего для цветущих плодовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни погода позволяла активизировать темпы весенних полевых работ. Как отмечают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, почва на глубине 10 сантиметров хорошо увлажнена и ее температура, в основном, составляет +7..+11 градусов. Вместе с тем контрастный температурный режим с ночными заморозками сказывается на росте и развитии посевов, сдерживает отрастание трав, появление всходов яровых культур.

Ветер скоростью более 20 м/с – в Беларуси отмечается резкое ухудшение погоды.

# Погода в Беларуси

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