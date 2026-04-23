Перспективы развития взаимодействия Минской и Согдийской областей обсудили в Миноблисполкоме

Шаг вперед в сотрудничестве между Беларусью и Таджикистаном. Минская и Согдийская области заинтересованы в расширении двусторонних торгово-экономических и гуманитарных проектов. Об этом заявили в Миноблисполкоме. Здесь состоялась встреча руководителей регионов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

В прошлом году в Таджикистане мы подписали дорожную карту на период 2025-2026 года. Хотел бы отметить, что это сотрудничество активно развивается. Тому подтверждение – цифры нашего товарооборота. Так, в прошлом году он вырос в полтора раза и преодолел отметку в 53 миллиона долларов США. Причем растет как экспорт, так и импорт.

В этом году мы добавили еще 27 %. Мы поставляем лесоматериалы, сахар, медикаменты, продукты питания. В свою очередь, покупаем пряжу, сухофрукты, орехи. При этом понимаем, что потенциал нашего сотрудничества гораздо выше, и мы нацелены этот потенциал раскрывать.