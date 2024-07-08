Что означает возвращение «Троицы» Рублёва для православных и как прошёл выпускной в Минской духовной академии?
Выпуск Минской духовной академии почтил своим вниманием наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Гость программы «Прикосновение к свету» – ректор Московской духовной академии, епископ Кирилл.
Олег Лепешенков:
Совсем недавно в лавру вернулась «Троица», икона кисти преподобного Андрея Рублева. Какое значение это событие имеет для всех православных христиан?
Кирилл, епископ Сергиево-Посадский, ректор Московской духовной академии:
Эта икона вернулась в свой дом, тот храм, где она изначально была написана, рядом с мощами преподобного святого Сергия Радонежского. И в наше сложное время, когда так мало мира во всех смыслах, мы особенно верим в благодатную силу, которую Господь подаст по нашим общим молитвам перед этим святым образом, чтобы исполнялось слово преподобного Сергия. Взирая на образ Святой Троицы, будем преодолевать ненавистную рознь мира сего. Особенно для православных, хотя для всех людей это такой духовный завет о том, чтобы оставляли свои амбиции, какие-то обиды, эгоизм и всякие наши внутренние страсти, осознавали свою жизнь как служение Господу Богу.
Олег Лепешенков:
Вы присутствовали на выпуске Минской духовной академии. Что вас порадовало или заинтересовало больше всего?
Кирилл, епископ Сергиево-Посадский:
Прежде всего мы встретились с Патриаршим Экзархом всея Беларуси, Владыкой Митрополитом Вениамином Минским и Заславским. С ним накануне беседовали, общались по разным вопросам церковной жизни, по дальнейшему сотрудничеству. Думаю, связь наших академий будет только крепнуть. Сам Бог велел нам дружить, взаимодействовать.
Конечно, было радостно видеть, как преподаватели Минской духовной академии высоко оценили выпуск этого года, труды и успехи студентов, магистрантов, аспирантов. Это всегда радостно видеть.
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