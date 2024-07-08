Что означает возвращение «Троицы» Рублёва для православных и как прошёл выпускной в Минской духовной академии?

Кирилл, епископ Сергиево-Посадский, ректор Московской духовной академии:

Эта икона вернулась в свой дом, тот храм, где она изначально была написана, рядом с мощами преподобного святого Сергия Радонежского. И в наше сложное время, когда так мало мира во всех смыслах, мы особенно верим в благодатную силу, которую Господь подаст по нашим общим молитвам перед этим святым образом, чтобы исполнялось слово преподобного Сергия. Взирая на образ Святой Троицы, будем преодолевать ненавистную рознь мира сего. Особенно для православных, хотя для всех людей это такой духовный завет о том, чтобы оставляли свои амбиции, какие-то обиды, эгоизм и всякие наши внутренние страсти, осознавали свою жизнь как служение Господу Богу.

Олег Лепешенков:

Вы присутствовали на выпуске Минской духовной академии. Что вас порадовало или заинтересовало больше всего?