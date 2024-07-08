Прямой эфир

Карелин: вступление Беларуси в ШОС – очень важный и правильный шаг

08 июля 2024 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудничество Беларуси не ограничивается нашим ближайшим союзником. Подтверждение тому – недавнее присоединение нашей страны к ШОС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карелин: вступление Беларуси в ШОС – очень важный и правильный шаг-1

Двери организации всегда были открыты для Минска, но полноправное членство – это новый этап в отношении сторон. Выгода очевидна для всех. Для Беларуси это открывает новые пути возможностей. Экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии, культурное и гуманитарное сотрудничество – все это удастся развивать в результате вступления в объединение. Но и сама организация заинтересована в таком пополнении.

Карелин: вступление Беларуси в ШОС – очень важный и правильный шаг-4

Александр Карелин, член комитета Совета Федерации России по международным делам:
Увеличение активных участников, убежденных в том, что взаимовыгодное сотрудничество, ведущее к взаимопониманию на мировом уровне, создает больше предпосылок для баланса, устойчивого мирового развития. Поэтому то, что Беларусь стала действительным членом организации, придает новые возможности, аргументы и дает возможности для экономики Беларуси участвовать в более широких приложениях. И свою продукцию, производимую здесь, предложить для других участников и на внятных требованиях и правилах. Считаю, что это очень важный и правильный шаг к дальнейшему цивилизационному развитию.

Не изменяя себе, Беларусь нашла объединение, взгляды которого близки. ШОС объединяет большую часть населения планеты. Очевидно, что эта организация создает серьезный противовес другим международным блокам и площадкам.

# Международное сотрудничество # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Членство Беларуси в ШОС – шаг к вовлечению Организации в европейские дела? Мнения
08 июля 2024 13:15

Членство Беларуси в ШОС – шаг к вовлечению Организации в европейские дела? Мнения

Что означает возвращение «Троицы» Рублёва для православных и как прошёл выпускной в Минской духовной академии?
08 июля 2024 13:12

Что означает возвращение «Троицы» Рублёва для православных и как прошёл выпускной в Минской духовной академии?

Станет ли ШОС антиЗападом? Прогноз от эксперта
08 июля 2024 13:10

Станет ли ШОС антиЗападом? Прогноз от эксперта