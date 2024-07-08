Карелин: вступление Беларуси в ШОС – очень важный и правильный шаг

Двери организации всегда были открыты для Минска, но полноправное членство – это новый этап в отношении сторон. Выгода очевидна для всех. Для Беларуси это открывает новые пути возможностей. Экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии, культурное и гуманитарное сотрудничество – все это удастся развивать в результате вступления в объединение. Но и сама организация заинтересована в таком пополнении.

Александр Карелин, член комитета Совета Федерации России по международным делам:

Увеличение активных участников, убежденных в том, что взаимовыгодное сотрудничество, ведущее к взаимопониманию на мировом уровне, создает больше предпосылок для баланса, устойчивого мирового развития. Поэтому то, что Беларусь стала действительным членом организации, придает новые возможности, аргументы и дает возможности для экономики Беларуси участвовать в более широких приложениях. И свою продукцию, производимую здесь, предложить для других участников и на внятных требованиях и правилах. Считаю, что это очень важный и правильный шаг к дальнейшему цивилизационному развитию.

Не изменяя себе, Беларусь нашла объединение, взгляды которого близки. ШОС объединяет большую часть населения планеты. Очевидно, что эта организация создает серьезный противовес другим международным блокам и площадкам.