Членство Беларуси в ШОС – шаг к вовлечению Организации в европейские дела? Мнения

Юрий Ярмолинский, заместитель начальника управления внешней политики Белорусского института стратегических исследований: ШОС как международная организация никогда и не отвлекалась от европейской повестки хотя бы в силу общности Европы и Азии. Общность заключена в самой формулировке – большая Евразия, евразийское пространство, евразийская безопасность. Наверное, членство Беларуси в ШОС лишь дополнительно артикулирует эту плотную цивилизационную взаимосвязь двух континентов.

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Дело в том, что большая часть Европы находится на территории России и Беларуси, так сложилось исторически. Поэтому и Беларусь, и Россия представляют в ШОС и Европу тоже, как и Азию Россия представляет. Но речь идет не о территориях, а о некой интеграционной идее, которая отличается от идеи ЕС. Ведь самая главная задача была исторически – унифицировать, стереть границы между государствами и народами, превратить 500-миллионное население в единый народ под названием европейцы.

Мы увидели всю неприличность этой идеи, потому что новому народу пришлось придумывать новые правила жизни, новую мораль, этику. Не один раз и в ваших программах говорили, что такое новая мораль и этика. Мы не создаем новые смыслы для существования человека и государств на планете Земля. ШОС, как и другие интеграционные проекты, в которых участвует Россия и Беларусь, сами по себе это проекты, в основе которых лежит справедливость. Справедливость в отношениях между государствами, справедливость в отношениях государств и людей. В данном случае, наверное, вот это главное. По этой причине и Россия, и Беларусь должны присутствовать в подобного рода проектах.