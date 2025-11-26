На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа. Из кратера вырываются потоки лавы, что вызывает тревогу у местных жителей и властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение началось 25 ноября вечером. Лава и раскаленные газы поднимаются на десятки метров, освещая ночное небо. Власти закрыли доступ к опасным районам и призывают туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности. Пока угрозы населенным пунктам нет, но специалисты внимательно следят за направлением потоков лавы.

Килауэа считается одним из самых активных вулканов мира. Ученые продолжают мониторинг, а жители острова надеются, что стихия не приведет к разрушениям.