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На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа

26 ноября 2025 07:27
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На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа. Из кратера вырываются потоки лавы, что вызывает тревогу у местных жителей и властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа-2

Извержение началось 25 ноября вечером. Лава и раскаленные газы поднимаются на десятки метров, освещая ночное небо. Власти закрыли доступ к опасным районам и призывают туристов и местных жителей соблюдать меры безопасности. Пока угрозы населенным пунктам нет, но специалисты внимательно следят за направлением потоков лавы. 

Килауэа считается одним из самых активных вулканов мира. Ученые продолжают мониторинг, а жители острова надеются, что стихия не приведет к разрушениям.

# Природные явления # Извержение вулкана

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