NYP: у Ермака была тяжёлая реакция на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

Сообщение главы Белого дома Дональда Трампа о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским вызвало у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака опустошение, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Согласно публикации Трампа в соцсети, министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с представителями Киева для обсуждения мирного плана, а спецпосланник Стив Уиткофф в это время посетит с визитом Москву. Американский лидер указал также на возможность встречи с Путиным и Зеленским после согласования сделки по урегулированию в Украине.

В момент, когда сообщение президента США было размещено, Ермак беседовал с изданием, говоря о надежде на подписание Трампом и Зеленским совместного американо-украинского плана урегулирования. Прочитав заявление Трампа, «Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью», – отмечает NYP.

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