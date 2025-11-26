Свыше 800 кг скрытых товаров обнаружили брестские таможенники в фуре польского перевозчика

На польско-белорусской границе сотрудники таможни выявили крупную партию скрытых товаров. Более 800 килограммов продукции пытались провезти под видом легального груза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекторы Брестской таможни остановили фуру, которая следовала транзитом через Беларусь.

Вера Базака, начальник сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

Транспортное средство с партией автозапчастей весом более 10,5 тонн следовало из Эстонии и въезжало на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи». Здесь автомобиль осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса, проанализировали полученную сканограмму и направили транспортное средство на досмотр в ведомственный пункт таможенного оформления «Брест-СЭЗ». В результате Брестскими таможенниками было установлено, что без уплаты таможенных платежей на сумму 40 тысяч рублей намеревались ввезти более 420 тысяч единиц рыболовных принадлежностей, одежды, лекарственных препаратов и различных автомобильных запчастей.

В отношении польского перевозчика начат административный процесс. Санкцией предусмотрен штраф в размере до 30 % стоимости товара. Белорусская таможня напоминает: любые попытки скрыть груз на границе – это прямой удар по экономике страны, их неизбежно раскроют. И каждый такой случай будет пресекаться.