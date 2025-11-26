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Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС

26 ноября 2025 07:51
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От реализации совместных проектов до цифровизации отрасли. Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС. Заседания профильного совета состоялось в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС-2

В последние годы страны пятерки оказывают поддержку друг другу. Например, в периоды, когда появляются дисбалансы в объемах производства или возникают ценовые колебания. Это сотрудничество направлено на стабилизацию рынков.

Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС-4

Оксана Лут, министр сельского хозяйства России:
С точки зрения дальнейшего развития, конечно, одним из ключевых направлений является научно-техническое сотрудничество в нескольких поднаправлениях. Первое, конечно, это растениеводство, разработка новых сортов и гибридов. Со всеми странами у нас есть совместные программы между научными институтами, высшими образовательными учреждениями.

Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС-6

Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:
Нормативно-правовая база в стадии разработки. Мы вносим изменения в договор, работаем над основными критериями. Но параллельно мы получаем интересные кооперационные предложения со стороны бизнеса. У нас есть проектные предложения по агрологистике, по животноводству. По моим расчетам, если мы сможем активно с государственными членами провести все внутригосударственные процедуры, через год механизм будет запущен.

Сотрудничество селекционеров стран ЕАЭС – показательный пример кооперации. В скором времени в союзе появится единый гибрид сахарной свеклы. Белорусские ученые постоянно в контакте с российскими коллегами. Работа в союзе ведется над импортозамещением и расширением рынков сбыта. Беларусь становится примером для других стран.

Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС-8

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы являемся страной-экспортером. И мы сегодня более 90 % нашей продовольственной продукции экспортируем в страны ЕАЭС. Конечно же, говоря о продовольственной безопасности нашей страны (мы уже давно об этом не говорим), мы еще в 2000 году достигли этого результата, но сегодня мы заявляем о том, что мы должны и обеспечивать продовольственную безопасность нашего евразийского экономического пространства. Поэтому мы готовы работать с нашими странами, вырабатывать совместные решения.

Белорусское продовольствие поставляется более чем в 100 стран. В 2024 году экспорт составил 8,5 миллиарда долларов. План на 2025-й – более 9 миллиардов. 

# Сельское хозяйство # Юрий Горлов

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