От реализации совместных проектов до цифровизации отрасли. Стратегию развития АПК обсудили главы сельскохозяйственных ведомств стран ЕАЭС. Заседания профильного совета состоялось в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы страны пятерки оказывают поддержку друг другу. Например, в периоды, когда появляются дисбалансы в объемах производства или возникают ценовые колебания. Это сотрудничество направлено на стабилизацию рынков.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства России:

С точки зрения дальнейшего развития, конечно, одним из ключевых направлений является научно-техническое сотрудничество в нескольких поднаправлениях. Первое, конечно, это растениеводство, разработка новых сортов и гибридов. Со всеми странами у нас есть совместные программы между научными институтами, высшими образовательными учреждениями.

Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

Нормативно-правовая база в стадии разработки. Мы вносим изменения в договор, работаем над основными критериями. Но параллельно мы получаем интересные кооперационные предложения со стороны бизнеса. У нас есть проектные предложения по агрологистике, по животноводству. По моим расчетам, если мы сможем активно с государственными членами провести все внутригосударственные процедуры, через год механизм будет запущен. Сотрудничество селекционеров стран ЕАЭС – показательный пример кооперации. В скором времени в союзе появится единый гибрид сахарной свеклы. Белорусские ученые постоянно в контакте с российскими коллегами. Работа в союзе ведется над импортозамещением и расширением рынков сбыта. Беларусь становится примером для других стран.