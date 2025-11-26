Делегация МЧС Казахстана посещает Беларусь с официальным визитом

Первый визит главы спасательного ведомства Казахстана в Беларусь. В Минск делегация во главе с министром Чингисом Арановым прибыла 25 ноября и будет работать еще два дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит проходит по приглашению министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадима Синявского и направлен на развитие двустороннего сотрудничества. В его основе – межправительственное соглашение о взаимодействии в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Гости уже посетили предприятие «ПОЖСНАБ», где производят аварийно-спасательную технику, в том числе пожарные машины. Делегация также побывала в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС. Здесь коллеги познакомились с образцами белорусской боевой одежды спасателей и увидели оперативно-тактический полигон подготовки.

Чингис Аринов высоко оценил созданную в Беларуси учебно-материальную базу, позволяющую моделировать реальные чрезвычайные ситуации и готовить специалистов к работе в сложных условиях. Нынешний визит призван укрепить партнерство Беларуси и Казахстана в сфере спасательных технологий и обмена опытом.