Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Борт №1 сегодня, 26 ноября, вылетел из Национального аэропорта Минск и держит курс на Бишкек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. На саммите, который пройдет 27 ноября, лидеры стран Содружества подведут итоги деятельности организации в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности.

В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров. В числе документов, которые предстоит принять, – итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности Организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Кроме того, планируется, что в Бишкеке состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Российский лидер прибыл в столицу Кыргызстана 25 ноября.

Также известно, что после визита в Кыргызстан Президент Беларуси посетит ряд стран дальнего зарубежья. География охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Запланирована насыщенная программа, включая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов.