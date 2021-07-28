Генпрокуратура предложила признать «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

Новости Беларуси. «Отряды гражданской самообороны Беларуси» могут признать террористическим формированием и запретить их деятельность на территории страны. 28 июля генеральный прокурор направил заявление в Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая информация о дворовых дружинах появилась осенью 2020 года. Известно, что руководил созданием таких отрядов гражданин Германии. Координировали работу дружинников через Telegram-каналы. Среди причастных – граждане стран Евросоюза и проживающие там белорусы. На данный момент у Генеральной прокуратуры достаточно фактов для признания организации террористической.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры:

Установлено, что целью деятельности было объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактов. С апреля 2021 года в сообществе планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта для дестабилизации общественного порядка.

В чатах Telegram-каналов подписчиков обучали сбору самодельных взрывных устройств, а также правилам силового противодействия правоохранителям страны.