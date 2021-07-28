Прямой эфир

Генпрокуратура предложила признать «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией

28 июля 2021 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Отряды гражданской самообороны Беларуси» могут признать террористическим формированием и запретить их деятельность на территории страны. 28 июля генеральный прокурор направил заявление в Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Генпрокуратура предложила признать «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией-1

Первая информация о дворовых дружинах появилась осенью 2020 года. Известно, что руководил созданием таких отрядов гражданин Германии. Координировали работу дружинников через Telegram-каналы. Среди причастных – граждане стран Евросоюза и проживающие там белорусы. На данный момент у Генеральной прокуратуры достаточно фактов для признания организации террористической. 

Генпрокуратура предложила признать «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией-3

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры: 
Установлено, что целью деятельности было объединение радикально настроенных граждан для участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактов. С апреля 2021 года в сообществе планировали мероприятия по поджогу и взрыву зданий, сооружений, автотранспорта для дестабилизации общественного порядка. 

Генпрокуратура предложила признать «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией-5

В чатах Telegram-каналов подписчиков обучали сбору самодельных взрывных устройств, а также правилам силового противодействия правоохранителям страны.

Генпрокуратура предложила признать «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией-7

Активные участники отрядов самообороны, по словам Генеральной прокуратуры, уже неоднократно совершали преступления террористического характера. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

# Прокуратура Беларуси # Анжелика Курчак # Андрей Швед

Другие новости рубрики

Все новости
«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
28 июля 2021 12:55

«Это праздник нашей свободы». В Бресте отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Александр Рогачук: лучшей памятью героям, которые освобождали Брест, является красивый, уютный город
28 июля 2021 12:52

Александр Рогачук: лучшей памятью героям, которые освобождали Брест, является красивый, уютный город

Из абрикосов, клубники и ананаса. Готовим варенье с шеф-поваром пошагово
28 июля 2021 12:34

Из абрикосов, клубники и ананаса. Готовим варенье с шеф-поваром пошагово